Gigi D’Alessio, il “Gigi Uno come te: ancora insieme” é anche in TV/ Data messa in onda e cast

Gigi D’Alessio torna protagonista in TV: il Gigi Uno come te: ancora insieme debutta su RaiUno

Gigi D’Alessio torna protagonista in TV, con il Gigi Uno come te: ancora insieme, lo show evento di cinque concerti live nella suggestiva Piazza del Plebiscito, a Napoli. L’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo é, in questi giorni di preludio all’estate 2023 made in Italy one man show nella sua città di origine, Napoli, del grande evento nella cui set list si annoverano non solo colleghi cantautori come Elodie e il figlio d’arte nonché fenomeno pop del momento, LDA, ma anche personalità di spicco non appartenenti al mondo della musica, come il presidente del city club vincitore della league italiana di SERIE A -SSC Napoli- Aurelio De Laurentiis. Uno show partenopeo che fa, intanto, incetta di interazioni social di consenso con le sue esclusive immagini condivise nel web dai fedeli fan di Gigi D’Alessio. L’evento made in Campania, a grande richiesta dei fruitori della musica made in Italy, intanto approda anche in TV, in una messa in onda da prima serata in chiaro tv su RaiUno e in attesa online sul sito web Raiplay.it. La data dell’appuntamento in onda in differita, registratosi alla serata di apertura del Gigi, Uno come te: ancora insieme il 26 maggio 2023, con LDA tra gli ospiti della set-list, é il 1° giugno 2023. Tra le special guest, inoltre, vanno menzionati Geolier, Ciccio Merolla, Nino D’Angelo, Clementino, Alex Britti, Max Pezzali e Tananai. Spazio anche per le battute e le gag: tra gli ospiti, inoltre, vanno menzionati Alessandro Siani, Pio e Amedeo e Serena Rossi. Ma non é tutto. Perché i vertici Rai bissano per Gigi D’Alessio l’appuntamento TV di preludio all’estate 2023: l’8 giugno 2023, RaiUno ripropone le immagini della prima data dell’evento di Napoli nella sua versione originale, Gigi Uno come te: 30 anni insieme, che nasceva come show celebrativo per il trentennale della carriera dell’artista napoletano. Tra le special guest, Fiorello, Amadeus, Fiorella Mannoia, Achille Lauro, Eros Ramazzotti e il figlio d’arte nonché ex allievo di Rudy Zerbi ad Amici 21,LDA.

Ma cosa ne pensa Gigi D’Alessio del successo dello show evento di Napoli, che anche quest’anno come nel 2022 mette a segno il sold out?

“È un vero onore per me potere replicare la magia vissuta già lo scorso anno in questa piazza, il cuore pulsante della mia città, in occasione dei trent’anni della mia carriera, ma questa volta sarà una festa ancora più grande”, fa sapere Gigi in una nuova intervista concessa a DiPiù Tv.

