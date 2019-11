Gigi D’Alessio/ “In una fiction come Morandi? Mio habitat e un altro” (Domenica In)

Gigi D’Alessio si racconta a Domenica In. Dopo le accuse di mobbing rivolte ai colleghi del mondo dello spettacolo, il cantautore napoletano torna a parlare di sé nel salotto di Mara Venier. Intervistato poco tempo fa dal settimanale Dipiù, D’Alessio ha denunciato chi si è reso colpevole di discriminazione nei suoi confronti: “So di essere fortunato, ma per anni mi è mancato il riconoscimento del mio lavoro da parte dei colleghi e dei critici. Le cattiverie che hanno detto e scritto su di me mi hanno ferito”, aveva detto. “Per anni sono stato etichettato come cantante neomelodico solo perché sono di Napoli. Nulla contro i neomelodici, ma io non sono un neomelodico”, ha precisato Gigi. “Se fossi nato a Genova, Roma o Milano sarei stato considerato un cantautore, invece poiché sono di Napoli sono sempre stato considerato un neomelodico. È stato un modo per ghettizzarmi”. Gigi D’Alessio, insomma, non le manda a dire. Più che una lamentela, la sua è una constatazione: il cantante ha avuto non poche difficoltà per farsi accettare, e ancora oggi c’è chi storce il naso al solo sentire il suo accento. Alcuni sono arrivati a voltargli le spalle, rifiutando di esibirsi con lui. Ma Gigi non porta rancore. Al contrario, è fiero di essere quello che è.

Il nuovo programma di Gigi D’Alessio

Messa da parte la delusione, Gigi D’Alessio è pronto a ripartire. Lo fa con un nuovo programma su Rai 1, 20 anni che siamo italiani, condotto in coppia con Vanessa Incontrada. Tra i due sembra esserci alchimia: “La prima volta che ho incontrato Gigi sono andata a pranzo a casa sua e ho pensato: ‘Anche lui mangia come me: sono rovinata!’. Io dopo dovevo andare sul set, la mia assistente diceva: ‘Andiamo!’. E io: ‘Aspetta, arriva un altro piatto, non mi portare via…’”. Nella stessa intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Gigi racconta il loro incontro dal suo punto di vista: “Io in televisione l’ho vista sempre sorridente. Così, quando mi hanno chiesto se volevo fare il programma con Vanessa, ho detto subito di sì. Anche se non la conoscevo, ho sempre pensato a lei come a una donna normale, e oggi è un’eccezione essere normali. È come me. E ci piace pure mangiare!”.

Gigi D’Alessio e il rapporto con la Tv

Gigi D’Alessio è un artista a 360 gradi e in una recente intervista a 105 mi Casa, su Radio 105, ha dichiarato di scrivere canzoni ovunque, in qualunque circostanza, persino in auto. “La melodia ce l’ho in testa, se me la ricordo vuol dire che è buona. Se ho le parole poi mi ricordo la melodia o viceversa”. Lo stesso cantante ha poi regalato un retroscena sulla sua carriera. “Una volta Mogol mi disse che nelle mie musiche ci sono già le parole, devo solo trovare quelle giuste. È la musica che mi fa scrivere il testo, parto dal pianoforte e a volte dalla chitarra. Essendo un musicista fotografo le note”, ha dichiarato. In una ulteriore intervista a Sorrisi, D’Alessio ha rivelato di divertirsi molto in tv, ovviamente in contesti come quello di The Voice in cui è stato chiamato a parlare di musica. Ma ha mai pensato di cimentarsi anche in qualcosa di nuovo come ad esempio la fiction, sulle orme di Gianni Morandi? “Guarda ho fatto dei film a inizio carriera, ma sono rimasto scioccato: odio perfino fare i servizi fotografici e i videoclip. Invece, fammi stare sei giorni in sala d’incisione senza mangiare e senza dormire e io sono felice. Sto nel mio habitat”, ha commentato. (Aggiornamento di Emanuela Longo)



