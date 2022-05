Gigi D’Alessio insieme a LDA al Maurizio Costanzo Show?/ Le anticipazioni tv

Gigi D’Alessio ospite al Maurizio Costanzo Show: ci sarà anche LDA? Gli spoiler TV

Il Maurizio Costanzo Show rinnova il suo appuntamento di mercoledì sera, in seconda serata su Canale 5, con un parterre di ospiti d’eccezione. La nuova puntata, prevista nella serata del 18 maggio 2022, giunge sul piccolo schermo in concomitanza con il quarantennale dal debutto dello storico talk-show condotto dal consorte di Maria De Filippi nonché uno tra i più popolari volti tv di sempre in Italia, Maurizio Costanzo. Tra le special guest del nuovo appuntamento tv del Maurizio Costanzo Show, troviamo innanzitutto Gino Paoli, uno dei cantautori italiani più amati di sempre, che sarà presente in collegamento con lo studio del format. Per la quota ospiti musicali figurerà anche Gigi D’Alessio, cantautore e polistrumentista di fama internazionale che di recente ha fatto parlare di sé per via dei pregiudizi generali maturati sul figlio d’arte, Luca D’Alessio in arte LDA. Il 19enne è stato spesso tacciato di essere raccomandato ad Amici 21 di Maria De Filippi, in quanto figlio di D’Alessio Senior. Accuse che il giovane talento e allievo record di stream su Spotify Italia di Amici 21 ha sconfessato, dando prova di sapersi prestare alla scrittura musicale di canzoni, melodie originali e barre da apportare a testi di canzoni originali, al talent di Canale 5. Sempre per la pagina musicale, ospite in studio sarà anche Cristiano Malgioglio, che negli ultimi giorni ha coperto in tv il ruolo di opinionista a bordo campo su Rai 1 insieme a Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico, per l’Eurovision da Torino.

Nel frattempo tra i fan di padre e figlio d’arte, in rete, c’è chi tra gli internauti ipotizza che al Maurizio Costanzo Show Gigi D’Alessio possa figurare insieme al figlio LDA, cosa che a quanto pare non accadrà. Questo, dal momento che il 19enne ed ex Amici 21 è ora alle prese con le date del suo primo instore tour, volto alla promozione del primo album di inediti e dal titolo LDA, che ora permette al giovane di scalare le classifiche di vendita.

Gli altri ospiti al Maurizio Costanzo Show: i presenti di Amici 21

Per il mondo del cinema saranno ospiti Nancy Brilli e il duo comico Lillo e Greg. E ancora il popolare conduttore tv Enzo Iacchetti. Direttamente dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 21, figurano in studio gli insegnanti del talent Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Nella puntata di questa sera spazio poi anche alla modella Sara Croce, che ha coperto il ruolo di “bonas” ad Avanti un altro e Giuseppe Cruciani con la sua lavagna dei buoni e dei cattivi.

