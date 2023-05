Gigi D’Alessio: Jey Lillo nel cast di “Gigi uno come te”/ C’entra LDA

Gigi D’Alessio prepara lo show evento di Napoli, “Gigi Uno come te: ancora insieme”: lo spoiler sul cast, con Jey Lillo!

Fervono i preparativi per il “Gigi Uno come te: ancora insieme”, il live celebrativo di Gigi D’Alessio, per Napoli, i napoletani, e non solo , nel cui cast – con LDA- Jey Lillo si preannuncia tra le “special guest”!

L’ultimo spoiler del concerto evento live in Piazza del Plebiscito – da Napoli- (che in origine nasce come tribute-show di riconoscimento di merito all’influenza musicale esercitata da Gigi D’Alessio su scala mondiale, celebrativo del trentennale della carriera del cantautore) arriva da The Pipol TV, via Instagram. In una nota diramata sul re dei social, la pagina beninformata anticipa Jey Lillo, un “mago di strada” -come lui stesso ama definirsi in bio via social- tra gli attesi ospiti previsti nella set-list dell’evento live di Napoli, in partenza il 26 maggio 2023.

Il Gigi Uno come te-ancora insieme, che segue il sold-out della prima edizione –Gigi uno come te- 30 anni insieme– a suon dei vari appuntamenti di concerti in piazza é previsto in onda in chiaro tv su RaiUno, in streaming online su Raiplay e on air su Radio2, il 1° giugno 2023. E, tra gli ospiti in scaletta, annovera il mago più rappresentativo della “Generazione zeta”, che spopola su TikTok: Jey Lillo. Il giovane talento é special-guest al Gigi show, tra gli altri, insieme al figlio terzogenito di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA, e il motivo propulsore della “magica” ospitata é presto detto!

The Pipol TV lancia il gossip su Jey Lillo, ospite all’evento del papà d’arte di LDA

Complice una folgorante performance del mago al recente party di compleanno del cantautore pop del momento, LDA, Jey Lillo avrebbe fatto breccia nel cuore del papà d’arte del festeggiato ventenne.

“Lui si chiama Jey Lillo che stupirà la platea con una magia imponente -si apprende, non a caso, dallo spoiler che lancia in un post la pagina di gossip, sull’evento live di Gigi D’Alessio-. Il cantante lo ha scoperto alla festa di compleanno del figlio LDA, amico di Jey Lillo, e si è invaghito”.

Jey Lillo, che sul solo re dei social vanta un seguito all’account personale stimato oltre 101mila follower, si preannuncia, così, essere l’ospite magico al Gigi-show partenopeo. Insieme al giovane mago di strada, sono attesi all’evento di giugno, oltre al “Justin Bieber italiano” LDA, anche l’altro outsider di Sanremo 2023, Tananai, e Alex Britti…











