Gigi D’Alessio/ La nascita di suo figlio Francesco, con rapporto LDA dopo Amici 21…

Gigi D’Alessio sarà presente nello show domenicale di Mara Venier a Domenica in show per celebrare la fine della trasmissione per la pausa estiva e soprattutto i 30 anni di carriera televisiva della presentatrice. Il cantante napoletano presenzierà nella grande festa di Mara Venier dopo essere stato presente più volte all’interno dello show pomeridiano di Rai 1.

Gigi D’Alessio è da poco diventato nuovamente padre di suo figlio Francesco, avuto insieme alla sua compagna Denise Esposito che proprio qualche giorno fa ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto di suo figlio evidenziando la stanchezza e la felicità a quattro mesi dal parto.

Gigi D’Alessio, il suo rapporto con LDA

Un altro figlio di Gigi D’Alessio è LDA, il cantante di amici che attualmente è in cima alle classifiche dopo la partecipazione al talent di Maria De Filippi. Di recente il cantante napoletano è tornato a parlare di suo figlio pubblicamente durante il Maurizio Costanzo Show in cui ha notato come il percorso all’interno del reality abbia giovato molto a suo figlio, facendolo diventare più maturo in ogni aspetto della vita.

Dopo il successo di LDA ad Amici in molti fan del giovane ragazzo e di Gigi D’Alessio sognano un duetto tra i due, anche se il giovane rapper ha ammesso di non avere in programma una collaborazione con suo padre, rivelando anche come il suo duetto dei sogni sia quello con Justin Bieber.

