Gigi D’Alessio dice ufficialmente addio alla Rai e a The Voice. Le voci sul suo possibile passaggio a Mediaset circolavano già da settimane, ma ora è arrivata la conferma. Mercoledì 9 luglio, durante la presentazione dei palinsesti per la stagione 2025/2026, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato l’ingresso del cantante napoletano nella squadra Mediaset. Dopo cinque anni da protagonista nei vari spin-off del talent show – da Kids a Senior – Gigi ha deciso di lasciare la celebre “sedia rossa” e intraprendere una nuova avventura, questa volta sotto il segno del Biscione.

Grazie allo show di Rai 1, Gigi ha ottenuto un grande seguito, conquistando il pubblico e costruendo un forte legame con gli altri giudici, come Clementino, Arisa e Loredana Bertè, ma anche con la padrona di casa Antonella Clerici. Il loro rapporto, infatti, andava ben oltre il lavoro e più volte si sono mostrati insieme fuori dagli studi, tra eventi e cene in amicizia. Proprio per questo, la decisione di Gigi ha colpito molto Antonella, che non ha nascosto il suo dispiacere.

Antonella Clerici amareggiata: cos’ha detto

Intervistata dal settimanale Chi, Antonella Clerici ha espresso tutta la sua amarezza per l’addio di Gigi alla Rai, lasciando intendere che la decisione del cantante napoletana non è stata facile da accettare. “L’ho presa malissimo. Ne ho fatto una malattia, soprattutto per l’affetto che provo per lui, è stata una doccia fredda. Capisco la sua voglia di cambiare, ma è stato un dispiacere“. Tuttavia, la Clerici ha voluto chiarire di non provare alcun rancore nei confronti dell’artista partenopeo: “Gli voglio bene, non ce l’ho con lui“.