Gigi D’Alessio: “LDA ha un problema…”/ La rivelazione sul figlio d’arte

Gigi D’Alessio si racconta, parlando di LDA: l’intervista rivelatrice

Incalzato dalle domande del Tg1, l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, torna a parlare del figlio d’arte, Luca D’alessio in arte LDA, svelandone un problema che a suo avviso si direbbe insormontabile. L’occasione che Gigi D’Alessio ha di tornare a parlare del figlio d’arte, il cui esordio TV si registrava con la partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi, é appunto un intervento concesso alla giornalista di servizio in Rai, Giorgia Cardinaletti, che ha incalzato il cantautore originario di Napoli sull’ondata di successo che sta travolgendo Luca D’Alessio in arte LDA. Il giovane cantautore ha da poco compiuto 20 anni e all’attivo, e tra i traguardi nell’industria musicale vanta il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi più veloci nella storia di Amici, conquistato da concorrente nel circuito canto con il singolo Quello che fa male, ad Amici 21. Ma non solo. Vanta inoltre il titolo di Big più giovane al Festival di Sanremo 2023, al di là della notevole influenza esercitata sulle piattaforme musicali, in particolare Spotify Italy, che annovera il figlio d’arte tra gli artisti più influenti della Generazione zeta.

E, incalzato a margine del fenomeno di LDA, Gigi D’Alessio si dice felice del successo familiare, seppur dichiarandosi certo che il terzogenito avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato paghi lo scotto di un problema, che lo penalizzerebbe nella competizione con altri artisti: “Sono contento per lui…Ama la musica da piccolo, però deve fare il suo percorso…Gli ho sempre detto che ha un problema…E’ mio figlio…Questo è il problema più grande che hai…”, dichiara il papà d’arte.

Gigi D’Alessio si dichiara saturo delle accuse di raccomandazione a beneficio di LDA

Ma non é tutto. Perché nel chiarire la sua posizione, poi, Gigi D’Alessio prosegue svelando un retroscena ricorrente nel rapporto con il figlio LDA: “Gli ho sempre detto che la gente può pensare che gli dia una mano…Può pensare che io alzi il telefono e contatto amici per fargli dare una mano…”. Insomma, l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo si direbbe saturo della nomea di “raccomandato” che subisce LDA sin dall’esordio TV come allievo cantautore del coach Rudy Zerbi al talent show di Amici 21 di Maria De Filippi.

