Gigi D’Alessio, lezione di napoletano al figlio Andrea/ Anna Tatangelo si scioglie

Gigi D’Alessio non dimentica le sue origini napoletane. Il cantautore, legatissimo alle sue radici, mette da parte il suo ruolo di padre per trasformarsi in quello di insegnante per il figlio Andrea. Il cantautore napoletano, infatti, su Instagram, ha pubblicato un video in cui insegna ad Andrea, frutto del suo amore con Anna Tatangelo, a pronunciare correttamente alcune parole napoletane. Il video è diventato immediatamente virale e ha conquistato non solo i fans del cantautore, ma anche Anna Tatangelo che si è letteralmente sciolta nel vedere il suo bambino a lezione di napoletano. “Lesson One“, scrive Gigi nella didascalia sotto il video. “Cucciolo mio”, commenta Anna che tira fuori il suo lato più tenero ed emotivo di fronte ad Andrea, il più grande amore della sua vita.

Gigi D’Alessio, lezione di napoletano al figlio Andrea che supera l’esame

Nel pubblicare il video, Gigi D’Alessio ha taggato l’amico Sal Da Vinci che ha simpaticamente commentato: “Parle meglio e patete”. Nel ripetere le parole pronunciate dal padre, Andrea sfoggia una scioltezza con la lingua napoletana che gli fa superare l’esame a pieni voti e che gli permette di portare a casa i complimenti dei fans di papà D’Alessio. “Bravooo cucciolo, piccoli D’Alessio crescono”, “che spettacolo, un grande”, “Bravissimo Andrea, bello e bravo con il suo papà”, scrivono i fans. Prima lezione, dunque, superata alla grande. Cosa accadrà durante la seconda lezione? Gigi chiederà ad Andrea di cantare in napoletano? Lo scopriremo prossimamente.





