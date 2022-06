Gigi D’Alessio “Lucio Dalla è stato un grande amico”/ La figlia Ilaria D’Alessio “Aveva un cuore enorme”

Gigi D’Alessio: “con Lucio Dalla uniti dall’amore per Napoli”

Gigi D’Alessio ospite dell’evento musicale “Dallarenalucio” condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia e trasmesso dall’Arena di Verona in prima serata venerdì 3 giugno 2022 su Rai1. Una serata evento per ricordare uno dei più grandi artisti della musica italiana scomparso il 1 marzo del 2012 a causa di un infarto. La morte di Lucio Dalla scosse davvero tutti: dagli amici e colleghi agli addetti ai lavori per non pensare ai fan che l’hanno sempre amato e sostenuto. Proprio D’Alessio nell’apprendere della notizia della scomparsa di Lucio Dalla disse: “stento a credere alla scomparsa di Lucio Dalla perché prima di essere un grande artista, è stato per me un grande amico e ora è come se fosse scomparso un mio familiare, uno zio”.

Non solo, D’Alessio condivise anche un ricordo della sua vita privata legato al grande Lucio: “ricordo ancora che fu uno dei primi grandi della musica a credere nelle mie capacità e a incoraggiarmi. Ci ha sempre unito l’amore per Napoli dove abbiamo cantato insieme in diverse occasioni, una tra tutte il concerto in Piazza Plebiscito. E’ stato uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi e un grandissimo cantautore, le sue canzoni e la sua musica insieme al suo estro rimarranno per sempre un patrimonio enorme per tutti gli italiani”.

La figlia di Gigi D’Alessio ricorda Lucio Dalla

Non solo, Gigi D’Alessio volle ricordare l’amico e collega Lucio Dalla, ma anche la figlia Ilaria. La figlia di Gigi D’Alessio, infatti, sui social ha voluto raccontare un episodio davvero inedito della sua vita con tanto di foto. “…19 anni fa una bimba piccola di nome Ilaria incontrava un colosso della musica italiana. Lucio Dalla si presentò, nel quartiere dove vivevo con i miei genitori all’epoca, il giorno prima della mia comunione” – ha scritto Ilaria D’Alessio che ha poi proseguito – “aveva sbagliato giorno! Nonostante tutto si fermò un giorno in più per poter festeggiare insieme a me e alla mia famiglia. Amava Napoli e i napoletani, aveva un cuore enorme e una spontaneità che appartiene davvero a pochi. Immenso”.

Che dire: Lucio Dalla è stato e resterà per sempre nel cuore di Gigi D’Alessio e di tutta la sua famiglia.











