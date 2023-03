Gigi D’Alessio: “Mi ha sdoganato, non lo dimentico”/ Il ricordo di Maurizio Costanzo

Gigi D’Alessio é ospite a Ciao Maurizio, lo speciale di Verissimo dedicato a Maurizio Costanzo

Nel mezzo del lutto che segue la morte di Maurizio Costanzo, Gigi D’Alessio destina un commovente addio al compianto consorte di Maria De Filippi nonché mente icona pop più influente di sempre che la storia della Comunicazione made in Italy ricordi. L’occasione che l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo nonché padre d’arte del fenomeno più rappresentativo della Generazione zeta, LDA, ha per ricordare il conduttore del format più longevo che la storia della TV ricordi, il Maurizio Costanzo Show, é un’ospitata a Verissimo. In occasione di un’intervista intimista concessa ai microfoni di Silvia Toffanin, un commosso Gigi D’Alessio esordisce: “é una notizia che non te l’aspetti- fa sapere incalzato sulla morte del compianto pioniere del talk show made in Italy, venuto a mancare -secondo quanto svelato a La vita in diretta- lo scorso 24 febbraio 2023, in seguito ad un ricovero ospedaliero-, per me esisterà sempre e non dimenticherò mai quello che ha fatto per me”. Da qui, quindi, il retroscena che antecede il debutto a Sanremo: “Maurizio Costanzo mi ha sdoganato… -ammette, quindi, dicendosi grato al fatto che il compianto consorte di Maria De Filippi gli abbia dato spazio, permettendogli di mettere in luce la sua arte di cantautore e musicista di Napoli, ma non solo-, io lo chiamavo e gli parlavo anche di un comico che conoscevo, ‘perché non gli fai fare qualche puntata, a Biagio Izzo’?”.

Insomma, Maurizio si sarebbe fidati del fiuto artistico di D’Alessio, tanto da convenire per la chance di qualche apparizione TV, in particolare a Buona domenica, anche a Izzo oltre agli appuntamenti dove non poteva mancare il Gigi nazionale. Ma il legame indissolubile con Maurizio si estendeva anche nei rapporti interpersonali, al di là della collaborazione nello showbiz: ” mi dava consigli e diceva tre parole, aveva il dono della sintesi … una persona vera e ti diceva le cose in faccia”.

Gigi D’Alessio commuove il web: il ricordo di Maurizio Costanzo é virale

Dal tono di voce rotto dalla commozione, poi, l’ospite allo speciale TV di Verissimo, “Ciao Maurizio”, fa sapere che era il “Juke box” al Maurizio Costanzo show del popolare conduttore TV, ancor prima giornalista, autore, e talento poliedrico della comunicazione- ” mi ha chiamato e mi disse ti passo un fan…era Silvio Berlusconi”, prosegue Gigi D’Alessio.

Parole che, tra le altre dichiarazioni rilasciate a Verissimo, in un emozionante Ciao Maurizio, fanno ora il giro del web e sono particolarmente virali su TikTok, dove non a caso abbondano le reazioni di consenso degli utenti.

Ma cosa gli mancherà di più di Maurizio Costanzo? “Era un punto di riferimento per gli artisti e autori -fa sapere, poi, ricordando Maurizio Costanzo come talentscout amico dell’arte in genere- e non ti faceva sentire il peso…insomma lui é enorme e gigante ma non lo faceva pesare”. Insomma l’umiltà di un gigante della Comunicazione made in Italy fa il grande uomo che é stato e vive nel mito delle sue opere, come Fascino. La produzione di cui lui é fondatore e che regala ai telespettatori le popolari trasmissioni condotte dalla consorte vedova Maria De Filippi, quali Uomini e donne, Amici 22 e C’é posta per te.













