Gigi D’Alessio: “Non si finisce mai di imparare…”/ Il messaggio per la Laurea Honoris Causa 

Gigi D’Alessio ottiene la Laurea Honoris Causa: la reaction al nuovo traguardo

Reduce dall’annuncio del rilascio del nuovo album Fra con i duetti a grande richiesta insieme a LDA e Geolier, Gigi D’Alessio celebra un nuovo traguardo. Ebbene sí, il cantautore di Napoli é insignito dell’onorificenza della Laurea Honoris Causa del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, per il contributo artistico e personale elargito alla disciplina ‘Pop per Songwriter’.

Insomma, con il suo esempio Gigi D’Alessio istituisce la categoria di insegnante per la professione “cantautore pop” e per lui é un gran riconoscimento di merito la annessa Laurea Honoris Causa: “È un onore, dopo tanti anni di viaggi, emozioni e incontri,

avere questo tipo di riconoscimenti che fanno bene all’anima”-fa sapere Gigi D’Alessio nella caption del suo nuovo post pubblicato via Instagram -.

Quindi, il messaggio social dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, poi, prosegue con uno spiccato entusiasmo: “Dedico questa laurea a tutti i ragazzi appassionati di musica: non mollate mai!”, sono le altre dichiarazioni rilasciate dal cantautore napoletano per iscritto, condivise con i fan e non sul re dei social.

Gigi D’Alessio annuncia il rilascio del nuovo album, Fra

Il messaggio di Gigi D’Alessio, com’era prevedibile che accadesse, é ora virale online mettendo a segno un tripudio di interazioni entusiaste degli utenti nel web. Questo, sulla scia del notevole consenso che sempre a mezzo social Gigi D’Alessio riceve per effetto dell’annuncio dell’uscita del nuovo album dal titolo Fra, che tra le altre rarità include l’atteso duetto in collaborazione con il figlio d’arte terzogenito e fenomeno di Amici 21 di Maria De Filippi, Luca D’Alessio in arte LDA.

Oltre LDA, poi, tra gli altri duetti previsti nella tracklist del nuovo album va ricordato l’artista contemporaneo più influente del momento. Ovvero il vincitore morale della competizione tra i Big registrata al Festival della canzone di Sanremo 2024, Geolier.











