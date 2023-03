Gigi D’Alessio: “Non sono un put*aniere”/ “Nozze con Denise Esposito perchè no?”

Gigi D’Alessio sta lavorando ad un nuovo progetto, un film che racconterà la storia della sua vita fino al 1992, l’anno in cui è uscito il suo primo album e da cui è partita la sua grande ascesa. Chiacchierando con il Messaggero il noto cantautore napoletano ha raccontato, a proposito della pellicola: “Siamo a buon punto”. L’intervista si è quindi concentrata su alcuni aspetti privati della vita di Gigi D’Alessio: “Io ho sempre pensato a costruire una famiglia – le sue parole – e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un putt***ere“.

Stefano Fiordelisi critica fisico di Antonella?/ "Fai attività fisica, il tuo mondo è lo sport", web insorge

Sui suoi 5 figli: “Con loro, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati”. L’artista campano non si sente di avere dei rimpianti nei confronti delle sue passate relazioni d’amore: “Io non devo chiedere scusa a nessuno. Le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi”, sottolineando che ad oggi ha un ottimo rapporto con le mamme dei suoi figli, leggasi Carmela Barbato e Anna Tatangelo.

Signorini rivelazione choc su Soleil Sorge/ "Le ho presentato un mio amico e..."

GIGI D’ALESSIO E DENIS ESPSOSITO: “NOZZE? NON LE ESCLUDO”

E nella sua vita oggi c’è un’altra donna che lo ha reso papà per la quinta volta, Denise Esposito, da cui è arrivato il piccolo Francesco. I due si sono conosciuti qualche anno fa, dopo che il cantante aveva chiuso la sua storia d’amore con la Tatangelo, e la loro relazione è sempre rimasta lontana dai riflettori.

“Oggi ho un bimbo piccolo e sono sereno e felice – ha detto ancora Gigi D’Alessio colloquiando con Il Messaggero riferendosi a un eventuale matrimonio – se succederà, molto volentieri. Di sicuro non mi tirerò indietro, anzi, non lo escludo“. Ricordiamo che con Anna Tatangelo l’artista non si era mai sposato.

SFOOTING/ Lotta allo spreco con l’etichetta “O al gatto o alla suocera”

© RIPRODUZIONE RISERVATA