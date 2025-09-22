Gigi D’Alessio sbarca a Mediaset e per lui potrebbe profilarsi l’opportunità di vivere ancora il ruolo di giudice: pronto per Amici 25?

C’è grande curiosità per quella che sarà la prossima formazione della scuola di Amici di Maria De Filippi; ogni nuova edizione è condita da talenti tutti da scoprire, da giovani pronti a rubare la scena chi prima di loro ha vissuto l’esperienza tra i banchi della scuola più seguita d’Italia. Come sempre, soprattutto nel periodo del ‘tele-mercato’, anche i volti noti finiscono nel calderone della curiosità degli appassionati? Dai professori ai possibili giudici, i nomi circolano tra conferme e suggestioni e tra gli ultimi nomi da menzionare spicca un nuovo acquisto di Mediaset: Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio nuovo giudice di Amici 25? Questa – come riporta Vanity Fair – una voce che si insinua tra i corridoi di Mediaset dopo il recente ingaggio del cantautore. Per anni ha vissuto tale ruolo a The Voice, trasmissione Rai che ha appunto deciso di lasciare per dedicarsi ad altri progetti e chissà che non decida di mettere la sua esperienza nei panni di giurato al servizio di Maria De Filippi.

Gigi D’Alessio, nuovo ‘habitat’ ma stessa mansione: dopo The Voice sbarca come giudice ad Amici 25?

Nessun ruolo da docente – la rosa della scorsa edizione pare sia confermata in toto – ma in vista del Serale il nome di Gigi D’Alessio nuovo giudice di Amici 25 pare essere una suggestione tutt’altro che difficile da realizzare. Come anticipato, il cantautore partenopeo è sbarcato a Mediaset e – come sottolinea Vanity Fair – i rumor insistono a proposito di una sua possibile candidatura nel programma di Maria De Filippi. Di certo, laddove la suggestione dovesse diventare opportunità concreta, non mancheranno indizi nel corso delle prossime settimane.