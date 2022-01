Gigi D’Alessio papà per la quinta volta/ Denise Esposito ha partorito: l’annuncio

La “squadra” D’Alessio si allarga! Gigi ha annunciato la nascita del suo quinto figlio, Francesco, avuto dalla compagna Denise Esposito. Con un post pubblicato su Instagram, il cantante ha scritto: “Francesco, benvenuto alla vita”. Il bimbo è nato alle 15.14 del 24 gennaio 2022, pesa 3.240 kg ed è lungo 49.5. Il piccolo è venuto al mondo con taglio cesareo presso una clinica privata.

Denise Esposito ha 29 anni ed è nella vita di Gigi D’Alessio ormai da qualche tempo. I due si sono conosciuti e innamorati dopo la rottura del cantante con Anna Tatangelo. La mamma del suo quinto figlio, Francesco, è molto più giovane di lui, ma è una differenza che il cantautore napoletano non sente affatto, anzi. Da quando ha vicino Denise, il coach di The Voice è sereno: “Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”.

Gigi D’Alessio, la rottura con Anna Tatangelo e i cinque figli

Dopo la rottura con Anna Tatangelo, Gigi ha trovato nuovamente l’amore con la giovane Denise. Situazione che ha creato non pochi dissapori tra il cantante e Anna. “lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli” aveva raccontato la cantante. Una separazione, la loro, che ha fatto molto male soprattutto alla famiglia di lei, che fino all’ultimo ha sperato che tornassero insieme.

Per il cantante napoletano, Francesco è appunto il quinto figlio dopo Claudio, Ilaria, Francesco e Andrea. Gigi è stato sposato con Carmela per più di 20 anni: dal suo matrimonio sono nati Claudio, il primogenito nato nel 1986, Ilaria, nata nel 1992 e infine nel 2003 è nato Luca. Dopo poco è avvenuta la separazione della coppia. Nel dicembre del 2006 il cantautore ha cominciato la relazione con Anna Tatangelo e dalla loro relazione è nato Andrea, nel 2010. 12 anni dopo, ecco che Gigi diventa nuovamente papà!



