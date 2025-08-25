Perché Gigi D’Alessio ha detto addio al ruolo di coach a The Voice of Italy? A rompere il silenzio ci ha pensato lui

Un duro colpo per i fan di The Voice che Antonella Clerici ha riportato al successo riuscendo ad azzeccare il modo per rinnovarlo e renderlo interessante agli occhi del pubblico che era ormai disilluso. E invece il successo del Senior è stato così dirompente da costringere Mediaset a tirare fuori dallo sgabuzzino Io Canto in diverse forme.

Però l’addio di Gigi D’Alessio, che tanto ha dato al programma, ha scosso un po’ tutti quelli che si divertivano a guardare i vari concorrenti salire sul palco con la speranza di vivere una seconda chance questa volta fortunata. Finalmente è stato lui a rispondere al perché di questa decisione così improvvisa in un’intervista a La Repubblica: “Non è successo nulla. Dopo dieci edizioni cerco di non ripetermi”.

Gigi D’Alessio e l’addio a The Voice: “Non ho girato le spalle a nessuno”

Nella prossima edizione di The Voice non ci sarà Gigi D’Alessio al fianco di Loredana Bertè, Clementino e Arisa. Ma perché? È successo qualcosa con la conduttrice Antonella Clerici? Stando alle sue parole no: “Non ho girato le spalle a nessuno”. In questo momento vuole godersi altro, e infatti ha deciso di prendersi degli anni sabbatici, anche se sarà una battuta dato che non riuscirebbe a star fermo e men che meno a non produrre musica.

In una recente intervista a Chi la padrona di casa del programma musicale di Rai1 ha confessato che l’addio del cantante napoletano è stato come “una doccia fredda” e che ne ha fatto una malattia dato che prova un enorme affetto nei suoi riguardi. Ma non ce l’ha con lui e rispetta la sua scelta.

