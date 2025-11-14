Gigi D'Alessio, ecco perché non c'è a The Voice Senior 2025: dietro la scelta di abbandonare il desiderio di misurarsi in nuove sfide professionali e...

La sua è un’assenza che pesa, ma che è tutto sommato comprensibile dopo dieci edizioni in sella. Gigi D’Alessio non è a The Voice Senior 2025, questa sera venerdì 14 novembre, e non presenzierà nemmeno nelle prossime settimane. Il cantante, nonché ex giurato e coach del programma, ha deciso di mescolare le carte e dedicarsi ad altro. Ha così lasciato il suo posto a Nek, che raccoglie una pesante eredità. Il cantante partenopeo aveva annunciato già in estate la volontà di lasciare il programma e nel frattempo i piani non sono cambiati.

Come spiegato dallo stesso Gigi D’Alessio in una lunga intervista a Repubblica, dopo tanti anni le motivazioni sono un po’ venute a meno. “Non ho girato le spalle a nessuno – precisa subito l’artista e showman – dopo dieci edizioni di The Voice cerco di non ripetermi”. Oltre alla volontà di staccare la spina da un programma che gli ha dato tanto, anche il desiderio di misurarsi in nuove avventure.

Antonella Clerici dispiaciuta per Gigi D’Alessio: ecco perché il cantante non c’è a The Voice Senior 2025

Proprio in questo periodo infatti, Gigi D’Alessio è impegnato con Vanessa Incontrada per il nuovo show musicale in onda su Mediaset. Una decisione, quella di Gigi, che non è andata proprio giù ad Antonella Clerici. La conduttrice di The Voice Senior 2025 è dispiaciuta di aver perso una delle pedine fondamentali del suo scacchiere, ma soprattutto ha percepito l’addio di D’Alessio com un fulmine a ciel sereno. Evidentemente, la presentatrice di Raidue non se lo aspettava.

“La sua partenza mi ha fatto male, me ne sono fatta una malattia”, ha ammesso Antonella Clerici. “Abbiamo passato anni bellissimi e questa è stata una doccia fredda. Sono onesta quando dico che è stato un dispiacere perché Gigi fa parte di The Voice”, ha confidato la presentatrice del programma, precisando di non avercela con lui.