Gigi D’Alessio piange sui social/ “Quanti pianoforti hanno avuto l’onore di essere suonati da te”

Gigi D’Alessio piange sui social la morte di Chick Corea, la leggenda del pianoforte elettrico che, con il suo talento, ha sperimentato tantissimi generi musicali spaziando dalle forme più tradizionali del jazz a quelle più innovative. Tantissimi artsti italiani, seguitissimi sui social, hanno dedicato un momento al ricordo del grande chick Corea. Da Vasco Rossi ad Ermal Meta fino a Francesca Michielin, molti big della musica italiana hanno omaggiato la memoria di Chick Corea ricordando l’estro, la creatività e il grandissimo talento musicale che gli ha permesso di portare a casa 23 Grammy Awards collaborando con artisti importantissimi come Miles Davis, Herbie Hancock, Gary Burton e Bobby McFerrin. anche Gigi d’Alessio ha così dedicato un post alla memoria di Chick Corea.

GIGI D’ALESSIO E IL RICORDO DI CHICK COREA

Gigi D’Alessio che ha dedicato tutta la sua vita alla musica, con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha ricordato la leggenda di Chick Corea e il suo immenso talento. “Quanti pianoforti hanno avuto l’onore di essere suonati da te. Riposa in pace“, ha scritto il cantautore napoletano che, questa sera, sarà ospite della serata dedicata a San Valentino dal titolo “Parlami d’amore” condotta da Veronica Pivetti e Paolo Conticini. La morte di chick Corea ha lasciato un vuoto nel cuore della musica. Prima di dire addio alla propria vita, lo stesso maestro aveva dedicato un pensiero agli altri artisti. “La mia speranza è che coloro che hanno la voglia di suonare, scrivere, esibirsi o altro lo facciano. Se non per voi, allora per tutti gli altri“, aveva detto come fa sapere Yahoo Notizie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)





