Gigi D’Alessio presto papà: la fidanzata Denise è incinta/ Quinto figlio per lui

Gigi D’Alessio diventerà papà per la quinta volta? La fidanzata Denise Esposito che ha conquistato il suo cuore dopo l’addio ad Anna Tatangelo è incinta. A diffondere lo scoop è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 4 agosto mostra le foto della nuova coppia in cui la mano del cantautore è sul pancino, appena accennato, di Denise. Lo scoop è stato anticipato da un’anteprima pubblicata sulla pagina Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini. “Il cantautore napoletano, infatti, non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno”, si legge nella didascalia che accompagna l’immagine di copertina di Chi. Per Gigi D’Alessio si tratterebbe del quinto figlio dopo i primi tre nati dalla prima moglie e il quarto, frutto del suo amore con Anna Tatangelo.

La notizia della presunta gravidanza di Denise Esposito, la giovane fidanzata di Gigi D’alessio, in poco tempo, è diventata virale. Il cantautore napoletano, tuttavia, non ha confermato e non ha smentito il gossip preferendo la strada del silenzio. Da quando è finita la sua lunga storia d’amore con Anna Tatangelo, infatti, D’Alessio ha preferito non parlare della propria vita privata e, anche nell’ultima intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha preferito non parlare della storia che starebbe vivendo da diversi mesi con Denise. Oggi, però, le immagini di Chi riportano D’Alessio al centro del gossip. Nelle prossime ore, dunque, D’Alessio romperà il silenzio o preferirà non commentare la notizia diffusa da Chi?

