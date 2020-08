GIGI D’ALESSIO/ “Storia d’amore”, l’omaggio ad Adriano Celentano: i fan si scatenano

C’è anche Gigi D’Alessio ad Una Storia da Cantare, con il suo omaggio ad Adriano Celentano. Il cantante napoletano si cimenta in “Storia d’amore”, uno dei pezzi più amati e popolari del molleggiato. La canzone, uscita nel 1982, è tuttora una delle più rappresentative di Adriano Celentano e questa sera nella replica dello speciale Rai, rivediamo all’opera Gigi D’Alessio nel suo omaggio. La sua esibizione tutto sommato risulta gradevole: D’Alessio ci regala una reinterpretazione pulita e originale. I fan apprezzano, lo si evince dalla standing ovation del pubblico. In molti avevano gradito questo omaggio da parte dell’artista partenopeo, recentemente ospite di Battiti Live, la kermesse musicale itinerante in Puglia. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Gigi D’Alessio e l’omaggio al Molleggiato

Gigi D’Alessio è impegnato nel ritorno di Battiti Live, che gli ha dato la possibilità di tornare sul palcoscenico per condividere la sua musica. Oggi, sabato 1 agosto 2020, il cantautore sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo a Una storia da cantare, in replica su Rai 1. In occasione della messa in onda originale, Gigi ha interpretato uno dei brani storici del Molleggiato, Storia d’amore. Nonostante questo omaggio, D’Alessio è finito al centro di un breve scambio di battute nel corso di Adrian, lo show che ha riportato Celentano sul piccolo schermo. “Il programma che avresti dovuto fare tu in Rai, lo fa Gigi D’Alessio”, ha detto in quell’occasione Morgan. “Ma Gigi D’Alessio è bravissimo“, si è limitato a rispondere Adriano, sfoderando il suo classico sorriso. Il cantautore napoletano invece ha preferito non rispondere alla polemica e si è limitato a taggare Morgan in un post legato al suo show, in quanto fra gli ospiti di una serata in particolare. Forse un modo per mettere in luce le contraddizioni di Morgan? Come ricordano bene i fan, fra Morgan e D’Alessio ci sono stati spesso degli scontri in tv, anche durante The Voice.

Gigi D’Alessio, il riediting del brano realizzato con Clementino

Gigi D’Alessio si sta concentrando sempre di più sulla musica e lo dimostra il Como Suena El Corazon, il riediting del suo famoso brano realizzato con Clementino. I fan hanno accolto l’iniziativa con estremo entusiasmo: lo stesso cantautore non manca mai di condividere i tributi degli ammiratori tramite le Stories di Instagram. Nessuna parola invece in merito alla rottura con Anna Tatangelo, che continua ad essere un argomento tabù. Fino a poco tempo fa si mormorava e si sperava anche in un loro nuovo ritorno di fiamma, ma la situazione è cambiata in modo drastico per entrambi gli artisti. Da un lato si mormora che Gigi abbia iniziato una relazione con una fan, di cui non sappiamo nulla. Dall’altra Anna avrebbe trovato un nuovo fidanzato, almeno in base ai gossip diffusi da Diva e Donna. Anche in questo caso si può e si deve parlare di uomo del mistero, visto che l’unico bacio che la Tatangelo ha condiviso sui social è quello dato al figlio Andrea, nato proprio grazie alla sua relazione con D’Alessio.

Video, Como suena el corazon





