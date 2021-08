Gigi D’Alessio, quinto figlio in arrivo/ Anna Tatangelo tra le ultime a saperlo

Gigi D’Alessio diventerà papà per la quinta volta. Come svela in esclusiva il settimanale Chi nel numero in edicola la fidanzata Denise Esposito è in dolce attesa. Dopo essersi conosciuti un anno fa a Capri, dopo un’esibizione di lui, i due non si sono più persi di vista. Tra messaggi e varie uscite, è nato l’amore ed oggi, la coppia sarebbe in attesa del primo figlio (il quinto per D’Alessio dopo i primi tre avuti con l’ex moglie e il quarto avuto con Anna Tatangelo ndr). La notizia della gravidanza di Denise Esposito, stando a quello che scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini, sarebbe stata tra le ultime a saperlo. “La cantante sarebbe stata tra le ultime a sapere della lieta novella di Gigi e Denise e la cosa l’avrebbe mandata su tutte le furie“, fa sapere Chi.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: nido d’amore a Napoli

Gigi D’Alessio avrebbe deciso di vivere con Denise Esposito a Napoli, precisamente nella zona di Posillipo, vicino alla casa della sua ex moglie Carmela. La scelta del cantautore di lasciare Roma per ricominciare la sua nuova vita a Napoli con Denise pare non sia stata totalmente gradita dalla Tatangelo la quale non avrebbe mai incontrato la nuova compagna del suo ex. In attesa del futuro incontro, Gigi D’Alessio e Denise Esposito si godono l’estate insieme. Il settimanale Chi pubblica la foto del loro relax in barca tra baci, coccole e piccole attenzioni come la carezza sul piccolo pancino di Denise che, nelle immagini, indossa un costume intero.

