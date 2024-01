Gigi D’Alessio sarà ospite a Sanremo 2024? Clamoroso spoiler di Fiorello/ Denise Esposito incinta: l’annuncio

Fiorello lancia lo spoiler a Viva Rai 2: “Gigi D’Alessio farà qualcosa di importante a Sanremo 2024”

Gigi D’Alessio sarà ospite al Festival di Sanremo 2024? Quasi certamente si ed a rivelarlo è stato Fiorello questa mattina a Viva Rai 2. Lo showman non si è sbilanciato molto ma tanto quanto basta per lasciare intendere che il cantautore napoletano sarà tra gli ospiti del prossimo Festival condotto da Amadeus: “Ma tu… No non si può dire, è una domanda che stavo per farti di cui conosco già la risposta quindi non posso farlo perché spoilererei qualcosa di veramente importante e Belzebù mi farebbe…”

Gigi D'Alessio papà per la sesta volta?/ "La compagna Denise Esposito è incinta del secondo figlio", lo scoop

Belzebù è il nome con cui simpaticamente ormai Fiorello ha soprannominato l’amico fraterno Amadeus. Dunque Gigi D’Alessio sarà al Festival di Sanremo 2024 non è chiaro però al momento se in veste di ospite e in duetto con qualche cantante in gara ma sicuramente farà qualcosa di importante. Nei giorni scorsi si vociferava che potesse duettare con Geolier, giovane rapper napoletano per la prima volta in gara. Nel frattempo il cast della kermesse canora presentata da Amadeus prende sempre più forma. Sono stati svelati tutti i 30 cantanti in gara, le co-conduttrici e i co-conduttori, mentre nei prossimi giorni verranno annunciati i duetti.

Sanremo 2024, Geolier replica agli haters: "Porto Napoli al Festival..."/ "In italiano non saprei cantare"

Gigi D’Alessio a Viva Rai 2 conferma che diventerà papà per la 6^ volta! “I figli li faccio tutti io”

Questa mattina nel morning show di Fiorello a Viva Rai 2 è stato ospite Gigi D’Alessio. L’attore ha concesso una breve e divertente intervista al mattatore siciliano e poi ha confermato i rumors di questi giorni: la sua compagna Denis Esposito è incinta! Il cantautore infatti lo ha annunciato con una battuta. Fiorello ha letto la notizia uscita su Repubblica secondo la quale in Italia non si fanno più figli. “È perché li faccio tutti io” è stata la replica ironica di D’Alessio.

Fiorello ironizza sull'addio di Mourinho alla Roma/ "Con il traffico che c'è in città rimarrà..."

Gigi D’Alessio diventerà padre per la sesta volta, quindi, dopo i tre figli avuti con l’ex moglie Carmela Barbato: Claudio, Ilaria e Luca (quest’ultimo è anch’egli un cantante meglio noto come LDA), poi c’è il piccolo Andrea nato dalla relazione con Anna Tatangelo ed infine dall’unione con la giovane avvocato Denise Esposito, di 26 anni più giovane, dopo il piccolo Francesco arriverà un altro piccolo, non è ancora stato svelato se maschio o femmina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA