Gigi D’Alessio: “Se sono zitella é colpa tua!”/ Parla la sorella di LDA, Ilaria

Gigi D’Alessio compie gli anni: il compleanno é una reunion della famiglia allargata con LDA, Ilaria D’Alessio, Amadeus e Gianni Morandi…

Mentre é atteso tra gli ospiti in studio allo special TV domenicale – Verissimo presenta Ciao Maurizio – Gigi D’Alessio riceve la “lamentela” di Ilaria D’Alessio, sorella di LDA. L’occasione che ha per parlare al padre d’arte la secondogenita figlia, che il cantautore di Mon amour- aveva dal matrimonio con l’ex moglie Carmela Barbato, é un post condiviso via social per la ricorrenza del compleanno di Gigi D’Alessio. Il 24 febbraio 2023 D’Alessio senior compie 56 anni e, per l’occasione speciale, viene sorpreso in una reunion della famiglia allargata, dove -tra gli altri ospiti, amici e parenti intimi- oltre ai figli avuti dall’ex Barbato, Luca D’Alessio in arte LDA e Ilaria D’Alessio, c’é anche l’attuale compagna Denise Esposito. E non solo, reduci da Sanremo 2023 anche il duo di co-conduttori del Festival Gianni Morandi e Amadeus.

“Ti amo con tutto il mio cuore papà”- esordisce tra le righe del post di auguri che la immortala in una carrellata di foto del party per il papà d’arte, Ilaria D’Alessio-. E il messaggio poi prosegue con una “lamentela” non troppo velata, indirizzata a Gigi D’Alessio: “anche se sono zitella per colpa tua… auguri di buon compleanno amore mio”.

Gigi D’Alessio replica ai messaggi di auguri

Insomma la secondogenita di Gigi D’Alessio e sorella di LDA non riuscirebbe a trovare l’anima gemella, perché innamorata della figura paterna, a quanto pare. Il post di auguri, che immortala anche il fratello d’arte nonché il più giovane tra i Big di Sanremo 2023, LDA, che tra un successo e l’altro dell’instore del nuovo album – Quello che fa bene – é atteso al via di LDA tour dei tre concerti previsti a Napoli, Milano e Roma, é intanto virale sui social.

A margine del post social, inoltre, si registra un esorbitante numero di interazioni social, degli internauti che rivolgono gli auguri all’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo. E non manca la pronta reazione del festeggiato. “Grazie a tutti per la valanga di auguri”, si legge, poi, nel post di reaction di Gigi D’Alessio, dove il cantautore di Mon amour appare sorridente, mentre é contornato da chi gli vuole bene e lo celebra. E pregni di affetto sono le foto ricordo degli abbracci del Gigi nazionale con i figli LDA e Ilaria D’Alessio.

