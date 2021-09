Gigi D’Alessio, Seat Music Awards/ Ecco perché è finito al centro del gossip

Il famoso e affermato cantante napoletano Gigi D’Alessio, protagonista ai Seat Music Awards, ha fatto recentemente tappa con il suo tour Mani e Voce, a Taranto, nei pressi del Lungomare. Secondo quanto dichiarato in una sua recente intervista, Gigi D’Alessio è stato felicissimo di tornare a esibirsi live. “Le difficoltà legate alla pandemia, ci ha tenuto lontano dai palchi, e questo”, asserisce il cantante, “lo considero come un nuovo inizio. Provo la stessa emozione di tutte le prime volte”, afferma il grande artista.

Un’estate che gli ha dato la possibilità di riabbracciare il suo grande pubblico dopo mesi di buio e ombre. “Gli ultimi mesi ci hanno costretti a riflessioni continue e a riassaporare la bellezza delle cose essenziali, quali l’importanza di cantare dal vivo e suonare il pianoforte”. Prossimamente il cantante sarà protagonista ancora dal vivo con una serie di concerti che lo porterà non solo in giro per l’Italia, ma anche nelle principali città europee.

Gigi D’Alessio, al centro del gossip

Ultimamene Gigi D’Alessio è stato al centro del gossip a causa di foto scattate durante la sua vacanza con la sua nuova compagna Denise, la quale lo renderà nuovamente padre. Le foto rubate da un noto settimanale lo ritraevano nel mentre era intento ad accarezzare il pancione della fidanzata. Tornando indietro agli inizi degli anni 90 quando per la prima volta Gigi D’Alessio comincia a far musica grazie a Mario Merola. Oltre ad essere un grande cantante è anche un bravissimo musicista e intrattenitore.

I suoi primi testi diventano anche inni degli stadi. Il salto di qualità lo ottiene grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Non dirgli mai. Seguono una serie di successi che lo portano anche fuori dai confini nazionali. La grande abilità dell’artista è quella di sapersi reinventare in ogni occasione, dote che gli permette di duettare con tanti cantanti di fama internazionale. Il 9 e 10 settembre si esibirà a Verona in occasione dei Seat Music Award.

