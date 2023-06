Gigi D’Alessio si emoziona ed emoziona con LDA/ Web in tilt per il duetto di Gigi uno come te: ancora insieme

Gigi uno come te: ancora insieme: Gigi D’Alessio e LDA si emozionano ed emozionano

Il Gigi uno come te: ancora insieme, evento di cinque date di concerti di Gigi D’Alessio live a Napoli, diventa l’occasione di una commossa e commovente reunion con LDA. Il live alle prima date di fine maggio 2023, promosso all’upgrade della messa in onda in chiaro tv su RaiUno, on air su RaiRadio 2 e in streaming online su Raiplay.it, regala agli ascoltatori -tra le altre emozioni previste a suon di performance nella set-list- l’attesissimo duetto del papà Gigi D’Alessio e il figlio d’arte Luca D’Alessio AKA LDA.

A grande richiesta dei fandom dei due cantautori di Napoli, la fusione tra i D’Alessio si riconferma sold-out, dopo il concerto di apertura del Gigi Uno come te: 30 anni insieme, la versione in origine dell’evento dello scorso anno. Gigi e il figlio terzogenito avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato appaiono particolarmente emozionati al momento del ricongiungimento sul palco, e D’Alessio senior lo é persino di più rispetto al figlio d’arte che, oggi, vanta la nomea di “Justin Bieber italiano” uscente dal talent show di Amici 21 di Maria De Filippi: “Ho avuto la fortuna di accompagnare tanti artisti …e poi ce n’é uno che fino a poco tempo fa accompagnavo solo a scuola”, introduce commosso LDA, Gigi, sul palco di Piazza del Plebiscito.

Poco prima di intonare il lungo duetto previsto in scaletta, al Gigi Uno come te: ancora insieme – Gigi si dice fiero del traguardo sanremese del figlio d’arte e ospite allo show. All’ultima edizione del Festival della Canzone, Sanremo 2023, LDA si consacra come il più giovane tra gli artisti ammessi da Amadeus alla gara dei Big e Gigi si dichiara fiero del primato del cantautore appena 20enne, Luca: “Ti sei fatto il primo Sanremo… io a 33 anni ci riuscivo”. Il duetto live da Napoli vede non a caso papà e figlio d’arte fondersi sulle note di Se poi domani, la canzone che segna il debutto festivaliero come interprete, scrittore e compositore nel testo e nella musica, per LDA, con un fenomenale Gigi da prima serata Rai -particolarmente emozionato in presenza del figlio- ha un iniziale vuoto mnemonico dei lyrics. E le emozioni al cardiopalmo non finiscono qui, con il duetto che conquista i cuori degli ascoltatori diventando un trend via social, a suon di interazioni social di consenso.

“Lo sguardo di Gigi non ha prezzo nel vedere il successo di suo figlio!”, si legge tra i commenti commossi più aggreganti del web, a margine di uno degli innumerevoli video che immortalano gli highlights dell’evento di Napoli su TikTok. E via Istagram stories, anche Carmela Barbato rompe il silenzio social sul Gigi uno come te: ancora insieme. L’ex moglie storica di Gigi D’Alessio condivide, infatti, uno dei video pubblicati nel web dell’evento, dai fan dei D’Alessio. Segno che mamma Carmela sia fiera della reunion di Gigi e il figlio d’arte, Luca D’Alessio AKA LDA.











