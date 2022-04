Gigi D’Alessio sposa Denise Esposito, dopo Anna Tatangelo?/ Il curioso indizio

Gigi D’Alessio sposa Denise Esposito? Per gli esperti di gossip è in arrivo una “doccia fredda” per Anna Tatangelo

Ha appassionato i telespettatori con un’apparizione registrata alla prima diretta di Big show 2022, la terza edizione del varietà di Enrico Papi, e ora Gigi D’Alessio torna al centro dell’attenzione mediatica per il gossip che lo vedrebbe in procinto di convolare a nozze con l’attuale compagna, Denise Esposito. La lovestory tra i due fidanzati e genitori del neonato Francesco, quinto figlio del cantante di Mon amour nonché fratello del concorrente di Amici 21, LDA, cominciava nel 2021, in seguito alla rottura passata alla storia del gossip tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, datata 2020. E se con Anna Tatangelo non è mai giunto al traguardo del grande passo sull’altare, ora invece Gigi D’Alessio potrebbe voltare pagina definitivamente nella sua vita, dopo la separazione con la moglie Carmela Barbato, da cui ha avuto i figli Claudio, Ilaria, Luca in arte LDA, che avveniva nel 2014. Un momento complesso che il concorrente di Amici 21, LDA, ha descritto in una delle cover eseguite al pre-serale del talent, sulle note di Un attimo ancora dei Gemelli Diversi, in una serie di barre scritte di suo pugno: “Il divorzio non è ingiusto come credevo, mi ha tolto tanto, ma sono sereno”.

Ma quale indizio darebbe vita all’indiscrezione del momento, che vede Gigi D’Alessio pronto al grande passo sull’altare con Denise Esposito, oltre la differenza d’età intercorrente tra loro, di 26 anni? Ebbene, trapela in queste ore un curioso scatto social che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, Denise Esposito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denise Rosy Esposito (@denisesposito)

L’indizio alla base del gossip sulle presunte nozze in arrivo di Denise Esposito e Gigi D’Alessio

Denise Esposito ha pubblicato uno scatto su Instagram che sembra immortalare un bacio tra lei e Gigi D’Alessio, ritratto nel mezzo di un party con tanto di palloncini dorati a fare da cornice del momento romantico. Un dettaglio che lascerebbe intendere – a detta DI molti utenti attivi del web- che Gigi D’Alessio abbia avanzato una proposta di nozze alla sua amata e neo mamma del figlio Francesco, Denise Esposito. Che i neo genitori siano, quindi, in procinto di convolare a nozze? Si attende l’ufficializzazione del gossip rosa del momento, da parte dei diretti interessati.

