Gigi D’Alessio/ Team: Eliza G, Carmen Pierri, Domenico e… (The Voice of Italy 2019)

Occhi puntati sui Best six di Gigi D’Alessio. L’avventura del cantante partenopeo a The Voice of Italy 2019 riparte questa sera dall’attesissima Battle, una sfida che vedrà tutti i componenti del suo team duellare in una competizione a coppie. A selezionarli sarà proprio D’Alessio, che regalerà ai talenti più meritevoli la possibilità di accedere alla prestigiosa fase del Knock-out. Ma chi sono i “Best six” che compongono la sua squadra? Fa parte del cosiddetto #TeamGigi Andrea Settembre, un giovanissimo cantante di soli 17 anni originario di Napoli. Il concorrente si è esibito sulle note del brano “Location” di Khalid e ha conquistato, oltre a Gigi D’Alessio, anche Guè Pequeno. “Guardavo The voice in tv e dicevo ‘un giorno sarò lì, chissà”, ha spiegato il giovanissimo cantante, che ha paragonato l’audizione a una “verifica a scuola”. “Ti posso assicurare che con me sarai felice tutto l’anno”, ha spiegato Gigi D’Alessio, che pur di ammetterlo nel suo team ha promesso di recarsi da tutti i suoi “parenti a Napoli, porta a porta”.

Team Gigi D’Alessio: Carmen Pierri e Domenico Iervolino

Anche Domenico Iervolino fa parte del Team di Gigi D’Alessio a The Voice of Italy 2019. Il concorrente ha conquistato il coach sulle note del suo inedito “La solita musica”, un brano che ha messo in evidenza le sue doti vocali e il suo talento. “La prima volta che ho provato a scrivere – ha ammesso il concorrente – è stato un momento abbastanza lungo perché avevo delle cose all’interno”. A un certo punto, però qualcosa è accaduto ed è riuscito a buttare fuori tutto ciò che non riusciva a trovare una via d’uscita. Assieme a lui, nei best six di Gigi D’Alessio, anche la giovanissima Carmen Pierri, una concorrente di soli 16 anni originaria di Salerno, che ha conquistato tutti sulle note di “Fa che non sia mai” di Eramo e Passavanti. “Sai perché mi sono girato? – ha confermato il suo coach – Perché hai cantato in italiano”. Riuscirà la concorrente, dopo aver superato le fasi preliminari, ad avere la meglio nella Battle di questa sera?

Eliza G, artista di fama mondiale, nel team di D’Alessio

Il team di Gigi D’Alessio che questa sera si sfiderà alle Battle di The Voice of Italy 2019 è composto da Sofia Tirindelli, una giovanissima cantante di soli 16 anni che vive a Roma. Sofia ha ottenuto un posto nel team esibendosi nella terza Blind audition con il brano “F**k You” di Lily Allen e la sua performance si è rivelata un vero successo. “Rispetto ai ragazzi della mia età – ha rivelato la cantante – mi sento diversa: ho iniziato a suonare pianoforte quando avevo 7 anni, è dieci anni che suono”. “Nella mia squadra ho proprio bisogno di te”, ha ammesso Gigi D’Alessio, che è riuscito a portare l’artista nel suo team, soffiandolo a Morgan. Fra i concorrenti dei Best six di D’Alessio c’è anche l’energia soul di Elisabetta Pia Ferrari, una voce black che ha fatto battere il cuore dei coach, ma alla fine ha scelto di proseguire la sua avventura nella squadra del cantante partenopeo. Assieme a lei anche Elisa Gaiotto in arte Eliza G, una cantautrice originaria di Sacile (PN), molto nota in Italia e nel mondo. Qui il video della sua audizione.





