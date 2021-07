Gigi D’Alessio/ Tra i gossip su Denise Esposito e le accuse al figlio Claudio dall’ex colf

L’artista napoletano Gigi D’Alessio, giunto alla soglia dei 54 anni, ha di recente partecipato alla trasmissione televisiva Una Voce per Padre Pio 2021, di produzione RAI, confrontandosi con la conduttrice Mara Venier sul rapporto personale con la fede e la necessità, oggi come non mai, di aiutare il prossimo. Si tratta di una delle prime uscite pubbliche dopo il coinvolgimento diretto in alcune notizie di gossip che lo hanno riguardato da vicino: dopo la rottura con la cantante Anna Tatangelo, Gigi d’Alessio è stato individuato a Casoria in compagnia di Denise Esposito, avvocatessa di 28 anni, mano nella mano, all’uscita da un locale.

Carmela Barbato e Anna Tatangelo, ex Gigi D'Alessio/ Matrimonio e figli

Tanto è bastato per scatenare le chiacchiere su un presunto coinvolgimento amoroso con la giovane napoletana, ma finora non sono arrivate conferme da parte del diretto interessato, il quale ha più volte manifestato fastidio per l’eccessivo interesse sulla sua vita personale, a dispetto della sua carriera musicale. Sfortunatamente, la nuova fiamma di Gigi d’Alessio non è l’unico argomento a tenere banco sul tema gossip del cantante partenopeo: il figlio Claudio è stato accusato dalla ex colf, Halyna Levkova, di minacce, percosse e sfruttamento ai limiti della schiavitù (secondo la versione della donna) e dovrà comparire il prossimo 27 settembre in aula per difendersi dalle accuse e rispondere alle domande del pubblico ministero. Stasera a Battiti Live dovrebbe cantare il suo nuovo brano virale Guagliune.

Gigi D'Alessio/ Tutte le date del "Mani e Voci Tour" e l'ultimo progetto discografico

Gigi D’Alessio, il Noi Due Tour posticipato

Gigi d’Alessio ha poi confermato che il Noi Due Tour, inizialmente previsto per il 2020, è stato posticipato ulteriormente al 2022, trattandosi di concerti organizzati nelle sale teatrali. Il cantante ha annunciato che entro fine settembre, verranno comunicate le nuove date di questo tour e che i biglietti già acquistati saranno validi anche per le nuove date. Per chi non volesse attendere così tanto, il cantante napoletano sarà impegnato fino al 18 settembre con il Mani e Voci Tour, in giro per l’Italia e rigorosamente in location all’aperto, rispettando tutte le misure di sicurezza previste. Nel frattempo, dopo l’uscita dell’ultimo album Buongiorno Special Edition 2021 (nuova edizione del suo album Buongiorno, con alcuni inediti e collaborazioni), Gigi d’Alessio pensa anche al futuro, in particolare al traguardo dei trent’anni di carriera nel 2022: finora il cantante non ha ancora programmato nulla, anche in virtù della delicata situazione epidemiologica che stiamo affrontando, ma di sicuro vorrà festeggiare in grande stile insieme ai suoi fans.

Gigi D'Alessio a The Voice Senior/ Il tour e la conferma per la seconda edizione

Video, il brano Guagliune





© RIPRODUZIONE RISERVATA