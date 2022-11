Gigi D’Alessio, U2 ospiti a Gigi uno come te: ancora insieme?/ “Sto cercando di…”

Gigi D’Alessio prepara lo show evento di Napoli, Gigi uno come te: ancora insieme

Gigi D’Alessio si prepara a illuminare nuovamente la sua amata città natale di Napoli, bissando l’invito per il Gigi uno come te: ancora insieme ai fruitori di musica, per il rinnovato evento live a Piazza del Plebiscito. E tra gli ospiti dell’atteso show, potrebbe confermarsi la band di fama internazionale, U2!

Gigi D'Alessio torna live, con il Gigi uno come te: ancora insieme/ Duetto con LDA?

Lo scorso giugno 2022, Gigi D’Alessio veniva accolto da una Piazza del Plebiscito a capienza di spettatori piena all’evento Gigi uno come te: 30 anni insieme in suo onore, che nasce come omaggio celebrativo per il trentennale di carriera dell’artista e, al contempo, vuole essere una festa aperta a Napoli e non solo, per i napoletani e non. Un evento fondato sulla musica, con protagonisti Gigi D’Alessio e una carrellata di ospiti speciali. All’appuntamento opening, tra le prime due date di giugno, lo show vedeva il cantautore di Mon amour conseguire il sold-out, complice il duetto tanto atteso sul palco con il figlio terzogenito avuto dall’ex consorte, Carmela Barbato. Un duo, quello con LDA, che era tanto atteso dai rispettivi fandom di padre e figlio d’arte e che nel giro di poche ore finiva per diventare virale nel web, mandando in visibilio i fan dei cantautori di Napoli. E la magia dell’evento, unitamente al duetto dei D’Alessio, sarebbe destinata a ripetersi con la stessa intensità. LDA potrebbe tornare a stringere le forze con il padre d’arte e questa non é l’unica ipotesi duetto che si prospetterebbe, per l’evento, che ora raddoppia con le due date fissate per il 26 e il 27 maggio 2023.

Dal momento, che, dopo aver anticipato il ritorno live con il rinnovato evento partenopeo, nella nuova formula, Gigi D’Alessio avvierebbe ora le trattative per l’ingaggio degli U2 nel cast dello show, ma non solo.

Il cantautore di Mon amour, a mezzo Instagram, fa così sapere del rinnovo del suo appuntamento partenopeo: “Ciao a tutti, la volta scorsa vi ho detto che per me era Natale, ma adesso siamo quasi a Natale, e quando mi vedete sotto questo albero è perché ci sono delle notizie straordinarie da darvi! Con gioia immensa posso dirvi che DOPPIAMO, ancora una volta, Piazza del Plebiscito! Ci vediamo a Napoli per “GIGI – UNO COME TE – Ancora Insieme” venerdì 26 maggio e sabato 27 maggio 2023 per due serate imperdibili!”. “Non potete mancare, vi aspetto -l’annuncio di Gigi D’Alessio, quindi, prosegue con le info delle prevendite: “I biglietti per la data del 27 maggio saranno disponibili in prevendita nei circuiti di vendita e prevendita abituali”. E nella caption di una foto che lo immortala mentre incontra Bono degli U2, Gigi D’Alessio quindi dichiara aperta la trattativa per l’ingaggio della band statunitense con a capo Bono, gli U2: “Sto cercando di convincerlo a venire come ospite in Piazza del Plebiscito”.

Riuscirà Gigi D’Alessio a realizzare l’American dream, live a Napoli?

Le prevendite per la seconda data di “GIGI – UNO COME TE – Ancora insieme” sono aperte ora! 👉🏻 https://t.co/8bn5hhWNt7

Vi aspetto a Napoli nella meravigliosa Piazza del Plebiscito il 26 e 27 maggio 2023 😍 E se questo evento raddoppia, è solo grazie a voi! pic.twitter.com/9B0aHehx3J — Gigi D’Alessio (@_GigiDAlessio_) November 24, 2022













