Gigi D’Alessio, un like per LDA al serale di Amici 21?/ Entusiasta della cover ma…

Si avvicina sempre di più il via al serale di Amici 21 e , intanto, la competizione nel canto e nel ballo al talent si accende con delle nuove sfide. Al nuovo appuntamento domenicale dello show, è in particolare la gara delle cover a catalizzare maggiormente l’attenzione mediatica, in quanto giudicata dal trio ospite d’eccezione in studio, Il volo. Nel corso della gara, il detentore del record di ascolti, LDA, presenta una cover personalizzata sulle note di Baila Morena di Zucchero, che scatena tra le reazioni più disparate, dentro e fuori il contesto talent. In particolare, emerge il gesto social del padre del 18enne, Gigi D’Alessio.

Amici 21, LDA protagonista della gara sulle cover: è polemica

Il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5, verrà trasmessa la prima puntata del serale di Amici 21 in corso, e nell’attesa al nuovo appuntamento domenicale del 27 febbraio 2022 si rilevano importanti colpi di scena e novità, che destano curiosità generale e sono motivo di discussione in rete. La consuetudinaria gara delle cover viene stavolta giudicata da Il volo e vede trionfare nella classifica stilata dal gruppo lirico Aisha. Quest’ultima spodesta dal primo posto raggiunto nella precedente puntata, Lda, classificatosi stavolta secondo. Ma è proprio l’esibizione registrata per la gara dal 18enne ad essere al centro dell’attenzione mediatica. Questo, dal momento che il figlio di Gigi D’Alessio non ha esibito una semplice cover, bensì ha personalizzato l’assegnazione sulle note di Baila Morena di Zucchero, aggiungendo al testo del brano originale delle barre scritte di suo pugno. “Il tuo cuore sul mio petto si sdraia, siamo complici”, canta Lda, tra le nuove barre con cui reinventa Zucchero.

Una cover che manda in visibilio i fan del 18enne attivi sui social, che non riescono ancora a capacitarsi del fatto che Luca non abbia ancora ottenuto un posto di accesso al serale di Amici 21 in corso (altri 2 cantanti e altri 2 ballerini invece ottengono la maglia dorata, ndr): “Bravissimo Luca, cosa aspetta Rudy Zerbi a mandarti al serale” ; “Grandissimo come sempre Lda, merita il serale”. Anche Il volo si dice colpito dal talento del 18enne: “Lui ci trascina tutti nel suo mondo, le sue canzoni non le fa mai in un modo sempre uguale”. Ma a negargli ancora una volta la maglia dorata è il suo stesso insegnante di canto, Rudy Zerbi.

LDA, trapela il gesto di Gigi D’Alessio al pre-serale di Amici 21

E nell’attesa del via al serale di Amici 21 in corso (sono appena stati pubblicati i nuovi inediti dei cantanti, ndr), intanto, LDA convince anche il padre famoso con la cover sulle note di Zucchero. Gigi D’Alessio, infatti, mette a segno un like al post condiviso dalla pagina Instagram ufficiale del talent sulla nota performance del 18enne, tra gli oltre 14mila mi piace raggiunti dallo stesso stato social. Un gesto pubblico d’approvazione quello del padre famoso verso il figlio d’arte, che replica indirettamente ai detrattori del 18enne, che in particolare accusano Luca di essere raccomandato ad Amici, in quanto “figlio di”.

Chissà, quindi, se LDA riuscirà ad aggiudicarsi un posto al serale dello show.



