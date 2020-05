Gigi D’Alessio/ Un lutto ha distrutto il cantante partenopeo

Pubblicità

Sono trascorsi pochi giorni da quando Gigi D’Alessio ha dovuto dire addio a Rossella Ruggiero, una delle sue più grandi fan e donna di gran cuore. “Volevo dirti che da oggi nel coro degli Angeli si sentirà anche la voce di tua mamma. Un abbraccio, vi voglio bene“, ha scritto il cantante sui social in occasione della sua scomparsa. Un grave lutto per Gigi, sempre più attivo sui social anche per altri motivi. Anche se ha preferito non fare nomi, l’artista infatti ha approfittato di Instagram per puntare il dito contro chi ha alzato un po’ i toni contro i meridionali. Parole, le sue, che potrebbero riferirsi alla polemica che si è abbattuta su Vittorio Feltri in questi giorni. “Sono meridionale e sono orgoglioso di esserlo“, ha scritto il cantante, “spero che dopo questo episodio si possa smettere di dare spazio e dare voce ad un uomo che ormai ha perso la sua lucidità e offende solo per qualche punto di share”. L’attacco di Gigi è diretto quindi a chi ha scelto di ospitare determinate persone nelle sue trasmissioni. Il cantante conclude poi con un moto di speranza: “Mi auguro che chi ha facoltà di scegliere gli ospiti delle trasmissioni televisive non continui questa corsa al ribasso dell’intelligenza e della dignità“. Fra i sostenitori, non solo i fan ma anche la cantante Giorgia, che si è limitata a commentare con un’emoji di approvazione. Clicca qui per leggere il post di Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio, la fine della storia con Anna Tatangelo

La storia fra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è finita, per la seconda volta, da diversi mesi. Eppure continua a far discutere fan e giornali di gossip. Si va a caccia della verità, dei motivi che avrebbero spinto la coppia a prendere strade diverse. Secondo il settimanale Nuovo infatti, alla base dei dissapori ci sarebbero le diverse idee dei due artisti in fatto di famiglia. Anna avrebbe preferito diventare mamma ancora una volta e puntava al matrimonio. A quanto pare, dice il settimanale, Gigi la pensava in modo opposto e per questo si sarebbero detti addio in via definitiva. Oggi, domenica 3 maggio 2020, Gigi D’Alessio sarà ospite di Da Noi… a Ruota Libera, in onda nel pomeriggio di Rai 1. Ci saranno sicuramente altre rivelazioni da parte del cantante, ma possiamo escludere che dirà qualcosa di più sul vero motivo della crisi fra lui e Anna. Quando l’artista ha scelto di annunciare via social la rottura, ha sottolineato infatti di non voler scendere nei particolari per proteggere il figlio Andrea.

