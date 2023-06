Gigi D’Alessio: “Una gioia averti sul palco con me…”/ La replica agli haters di LDA

Gigi D’Alessio scrive al figlio d’arte, LDA: il debutto al “Gigi uno come te: ancora insieme” é emozionante

Papà e figlio d’arte, Gigi D’Alessio e LDA, sono la coppia TV più attesa dall’occhio pubblico nel preludio all’estate 2023 targata Rai. Nella suspence generale legata alle ore in corso che precedono il “Gigi uno come te: ancora insieme”, i concerti live a Piazza del Plebiscito a Napoli, organizzati da Gigi D’Alessio e promossi all’upgrade in “TV&radio visione” per uno show previsto il 1° giugno in onda su RaiUno e in streaming su RaiRadio2 e Raiplay.it, il duo D’Alessio torna ad emozionare i fan. Accade in un tripudio di interazioni social del web, di esultanza, in reazione ai nuovi stati pubblicati via Instagram da Gigi D’Alessio.

Riattivatosi sul re dei social, nell’attesa per il nuovo debutto in partnership con casa Rai, l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo destina un messaggio tra le storie al figlio d’arte nonché fenomeno pop più rappresentativo della Generazione zeta: Luca D’Alessio in arte LDA. Ed é così che il cantautore di Mon Amour torna ad emozionare i fan condivisi con il terzogenito avuto dall’ex moglie storica, Carmela Barbato, e al contempo replica ai detrattori del duo papà & figlio. Il riferimento é agli internauti più critici che, in particolare, etichettano LDA come un “raccomando” nell’industria musicale made in Italy perché appartenente alla categoria dei figli d’arte, in quanto figlio del one man show del nuovo show Rai, “Gigi uno come te: ancora insieme”.

La replica ai detrattori di Gigi D’Alessio e LDA

“É sempre una gioia averti sul palco con me!”, Gigi D’Alessio scrive tra le ultime storie, in una dedica destinata all’ex Amici 21, LDA. Un messaggio che, indirettamente, spazza via, nell’indifferenza di Gigi verso i detrattori, le critiche ad oggi giunte a D’Alessio senior sul personale e su D’Alessio junior. Le righe di Gigi corredano il tappeto musicale delle note di Se poi domani, il brano con cui LDA segna il debutto all’ultimo Festival della Canzone italiana, l’edizione di Sanremo 2023, con due primati: il “Justin Bieber italiano” ed ex allievo cantautore di Rudy Zerbi ad Amici 22, LDA, é l’unico rappresentante di Napoli nonché il più giovane tra gli artisti concorrenti ammessi alla gara “Big” di Sanremo 2023!

Un indizio, il summenzionato brano sanremese, che fa da assaggio del duetto di Gigi D’Alessio e LDA, tanto atteso dall’occhio pubblico in vista dell’evento Rai del 1° giugno 2023, “Gigi uno come te: ancora insieme”. Complice l’ospitata del figlio d’arte allo show di Napoli, Gigi D’Alessio e LDA tornano ad emozionare i rispettivi fan fondendosi in una magica alchimia, sulle note di un lungo duetto.











