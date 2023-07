Gigi D’Alessio, uno come te 30 anni insieme/ Ospiti e scaletta delle canzoni: da Fiorello ad Amadeus

Gigi D’Alessio, uno come te 30 anni insieme: anticipazioni della replica del grande evento

Dopo circa un mese dalla messa in onda dello spettacolo “Gigi uno come te – Ancora insieme”, oggi sabato 8 luglio, Raiuno trasmette un grande evento che ha come protagonista ancora Gigi D’Alessio. Si tratta dello spettacolo che il cantautore napoletano ha organizzato per festeggiare nella sua Napoli i suoi 30 anni di carriera. Un grande show che la Rai ha trasmesso in esclusiva nella scorsa stagione televisiva e che questa sera trasmette nuovamente per la grande gioia di tutti i fan di D’Alessio. L’inizio della replica dello show è fissato alle 21.25, subito dopo il quotidiano appuntamento con Techetechetè.

Gigi D’Alessio, uno come te 30 anni insieme è il grande concerto che si è tenuto lo scorso anno nella splendida Piazza del Plebiscito di Napoli davanti ad una folla immensa che ha cantato e ballato tutte le canzoni dell’artista, dalla prima all’ultima nota. Una grande festa a cui hanno partecipato tantissimi ospiti e che Raiuno ha deciso di trasmettere nuovamente.

Gli ospiti

Sono tanti gli amici e colleghi che hanno accettato l’invito di Gigi D’Alessio partecipando alla grande feste per festeggiare i 30 anni della sua carriera. Sul palco di “Gigi uno come te – 30 anni insieme” sono saliti non solo i colleghi della musica, ma anche gli amici come Amadeus e Fiorello. Grande emozione, poi, per il primo duetto su un palco con il figlio LDA reduce, lo scorso anno, dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

La scaletta degli ospiti è così formata: Amadeus; Alessandra Amoroso; Fiorello; Vanessa Incontrada; Achille Lauro; Lda; Fiorella Mannoia; Vincenzo Salemme; Eros Ramazzotti; Alessandro Siani; Mara Venier; Andrea Delogu; Stefano De Martino; Maurizio Casagrande; Clementino; Luchè; Massimo Alberti; Francesco Merola; Rosario Miraggio; Geolier; Lele Blade; Mv Killa; Samurai Jay; Enzo Dong; Vale Lambo; Franco Ricciardi e Ivan Granatino.

La scaletta delle canzoni

Un concerto che è anche ripercorrere quella che è stata la carriera, ma anche la vita privata di Gigi D’Alessio attraverso le sue canzoni, ciascuna legata ad un momento particolare della sua vita. Ecco la scaletta:

Non Mollare Mai

Quanti Amori con Eros Ramazzotti

Un’Emozione Per Sempre con Eros Ramazzotti

Più Bella Cosa con Eros Ramazzotti

Omaggio a Carosone con Fiorello

Como Suena El Corazon con Fiorello

L’ammore con Fiorella Mannoia

Quello Che Le Donne Non Dicono con Fiorella Mannoia

Sei Importante

Una Notte Al Telefono

Un Nuovo Bacio

Non Dirgli Mai

No Vale La Pena Enamorarse con Vanessa Incontrada

Le Mani

Annarè

Un Cuore Malato con Alessandra Amoroso

Quello Che Fa Male – LDA

Si Turnasse A Nascere con Alessandro Siani

16 Marzo con Achille Lauro

Mon Amour con Achille Lauro

Stefano De Martino e Andrea Delogu

Come Me con Luchè

Napule – duetto virtuale con Lucio Dalla

‘O Posto D’Annarè

Guagliuncè

Comme Si Femmina con Rosario Miraggio

Sotto Le Lenzuola con Rosario Miraggio

30 Canzoni con Rosario Miraggio

Guagliune con Enzo Dogg, Ivan Granatino, Lele Blade, Samurai Jay

Como Suena El Corazon con Clementino

Buongiorno con G-Crew

Napule è – omaggio a Pino Daniele

