Gigi D’Alessio/ “Vanessa Incontrada? Ci piace pure mangiare!” (20 anni che siamo)

Gigi D’Alessio torna in tv con la seconda puntata di “20 anni che siamo Italiani“, lo show evento in tre puntate co-condotto con Vanessa Incontrada in prima serata su Rai1. L’artista partenopeo e l’attrice e modella spagnola hanno conquistato il pubblico registrando un buon risultato d’ascolto e promettono di fare ancora meglio con la seconda puntata che si preannuncia davvero imperdibile e ricca di ospiti. Una settimana fa a poche ore dalla diretta, il cantante di “Non dirgli mai” ha ricevuto una bellissima sorpresa in camerino da parte dei figli. Un semplice omaggio floreale con tanto di bigliettino con su scritto: “In bocca al lupo Papi. Ti amiamo con tutto il nostro cuore e in tutte le lingue del mondo. I tuoi figli: Claudio, Ilaria, Luca e Andrea”. Poche e semplici parole che hanno riempito di gioia il cuore di Gigi che ha postato la foto su Instagram ringraziando i suoi amati figli: “L’augurio più bello, alla vigilia di un esordio così importante come quello di stasera su Rai 1 con Vanessa Incontrada. Ho la fortuna di avere 4 figli meravigliosi, che amo alla follia 😍 Siete la mia forza! Grazie Claudio, Ilaria, Luca e Andrea”.

Gigi D’Alessio: “Vanessa Incontrada è come me”

Il ritorno in tv di Gigi D’Alessio è arrivato a sorpresa con “20 anni che siamo italiani”, uno show che il cantautore ha presentato così dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “è una festa popolare. Sarà un varietà con musica, spettacolo e tanta emozione. Faremo ridere, piangere e anche riflettere. Perché io e Vanessa nella vita siamo fatti così, e in scena porteremo le nostre vite”. Parlando proprio della sua compagna di viaggio Vanessa Incontrada, D’Alessio ha rivelato: “io in televisione l’ho vista sempre sorridente. Così, quando mi hanno chiesto se volevo fare il programma con Vanessa, ho detto subito di sì. Anche se non la conoscevo, ho sempre pensato a lei come a una donna normale, e oggi è un’eccezione essere normali. È come me. E ci piace pure mangiare!”.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: “non siamo come Al Bano e Romina”

La grande assente di “20 anni che siamo italiani” è proprio la compagna Anna Tatangelo con cui Gigi D’Alessio è felicemente legato da 15 anni. Dalle pagine del settimanale Diva e Donne l’artista ha scherzato sulla cosa dicendo: “con Anna sono 14 anni che stiamo insieme. forse il prossimo anno invece di Vent’anni che siamo italiani faccio in tv ‘Quindici anni che sto con Anna’”. Poi parlando del rapporto d’amore che li lega ha precisato: “si è detto di tutto su di noi: abbiamo insieme un figlio di 9 anni, cosa c’è da aggiungere? Se dopo 15 anni siamo ancora qui insieme qualcosa vorrà pur dire”. Un amore che i due non hanno intenzione di riportare ancora su di un palcoscenico visto che D’Alessio ha sottolineato: “noi non siamo come Al Bano e Romina, con tutto il rispetto, perché non siamo nati come coppia musicale. Entrambi facciamo i cantanti, quello sì, abbiamo avuto delle collaborazioni e la prima con Un nuovo bacio è andata bene. Sono passati quasi venti anni, questa è una canzone che ci cantano ancora, è diventata di tutti. Ma se continui a fare duetti sempre con la stessa persona, alla fine si forma una coppia artistica, e noi non vogliamo che ciò accada”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA