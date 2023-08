Gigi D’Alessio: “Vorrei ringraziarlo, perché mi ha aperto le porte…”/ L’addio a Toto Cutugno

Gigi D’Alessio scrive in memoria di Toto Cutugno: il messaggio social

Un pezzo di storia della musica made in Italy si spegne, lasciando il segno di una stella nel firmamento del Pop, e porta il nome di Toto Cutugno, a cui Gigi D’Alessio rivolge ora un commosso addio. Sulla scia dello spoiler che lo vedrebbe in lizza per un doppio ruolo da coprire a Sanremo 2024, Gigi D’Alessio si riattiva via Instagram rivolgendo un ultimo messaggio allo storico Big al Festival della Canzone italiana che con la sua L’italiano ha superato i confini del successo e la fama raggiunti in Italia, diventando icona e influenza musicali del Belpaese nel resto del mondo. Classe 1943, Toto Cutugno si spegne all’età di 80 anni, intorno alle ore 16:00 in data 22 agosto 2023, e a lui é destinato tra gli altri innumerevoli addii social quello particolarmente virale di Gigi D’Alessio, a mezzo Instagram.

“Vorrei ringraziare Toto, perché è stato il

primo ad aprirmi le porte degli Stati Uniti, portandomi lì a cantare- rilascia per iscritto il suo addio in un post pubblico, Gigi D’Alessio -. Oltre ad essere un grande artista, Toto era una persona dolcissima: ogni volta che mi vedeva in tv mi mandava sempre tanti messaggi meravigliosi. Ho la morte nel cuore. Riposa in pace”. Un messaggio particolarmente commosso quello rilasciato dall’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, che fa ora incetta di interazioni social di cordoglio che giungono da parte degli utenti della rete.

Toto Cutugno lascia il segno

Con oltre 100 milioni di copie vendute, si stima che il compianto amico di Gigi D’Alessio, Toto Cutugno, sia tra gli artisti musicali italiani di maggior successo su scala globale. Ha raggiunto la vetta delle classifiche, sia come interprete dei propri brani, sia come produttore e autore di canzoni per altri, in particolare per Adriano Celentano, negli anni settanta e ottanta. NHa partecipato, da solista, in coppia o insieme a un gruppo, a 15 edizioni del Festival di Sanremo, vincendolo una volta nel 1980 con Solo noi.

