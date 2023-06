Gigi D’Alessio, web in tilt per “Chiagne”/ Il trio con Lazza e Geolier divide: il motivo

Gigi D’Alessio vince la sfida Auditel con il Gigi Uno come te: ancora insieme: con gli ospiti Lazza e Geolier diventa un thread e…

Gigi D’Alessio vince la sfida di ascolti nella prima serata del 1° giugno 2023, con il ritorno in TV targato “Gigi uno come te: ancora insieme”, e con Lazza e Geolier, ospiti all’evento, é un thread nel web. Sui social network sono infatti virali i video che immortalano le immagini esclusive del trio, che eccezionalmente l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, forma con il trapper concittadino Geolier e il rapper di Milano, per molti vincitore mancato di Sanremo 2023, Lazza. In occasione del live tenutosi a Napoli, da Piazza del Plebiscito, promosso all’upgrade di show TV da prima serata in chiaro su RaiUno, e on air su RaiRadio2 e in streaming sul sito web Raiplay.it, il trio musicale si fonde in quella che i fan definiscono una magica alchimia in musica, sulle note di Chiagne. Un brano inciso da Geolier, Lazza e Takagi & Ketra nel 2022, che Gigi D’Alessio rivisita dando vita ad una versione unplugged, aggiungendo i suoi live vocals unitamente al timbro vocale partenopeo e le note suonate al pianoforte, rispetto all’originale del singolo.

La rivisitazione di Chiagne é virale: il motivo

E il risultato dell’esperimento é un multi-trend virale sui social. In particolare sul re dei social cinese, TikTok, spopola in queste ore una serie di video che immortalano le immagini del trio e uno tra questi, nel dettaglio, supera i 100mila like , in un tripudio di interazioni social, tra le più disparate. “L’Italia si sta unendo grazie alla musica”, si legge tra le righe di uno degli innumerevoli commenti social di consenso e tra gli altri spuntano poi anche messaggi più critici, che contestano l’uso e abuso di autotune, ai danni di Lazza e Geolier e in favore di Gigi D’Alessio: “l’unico artista vero dei tre è Gigi il resto è tutta intelligenza artificiale”, e tra gli altri commenti ancora si legge “Gigi non ha bisogno dell’autotune”, “Autotune esagerato, solo Gigi ha cantato senza”.

Ma ben al di là delle critiche, vista l’influenza social esercitata nelle ore che seguono l’evento Rai, la fusione del trio inaspettato, che Gigi forma con gli artisti della Generazione zeta, può dirsi ben riuscita.

