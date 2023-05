Gigi D’Alessio: web in tilt per il duetto con Tananai/ La gaffe al “Gigi Uno come te: ancora insieme”

Gigi uno come te: ancora insieme: Gigi D’Alessio duetta con Tananai: la duplice performance é emozionante

Nell’attesa per il ritorno in TV con il suo concerto evento appena avviato, Gigi uno come te: ancora insieme, Gigi D’Alessio regala emozioni con Tananai, nel web. L’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, e l’outsider di Sanremo 2023, Tananai, si sono uniti in un lungo duetto sulle note di due canzoni, una tra le storiche nel repertorio del primo, Mon Amour, e l’altra é quella che il secondo ha presentato al Festival della Canzone, Tango. Le performance in duo, registratesi in occasione delle date di apertura delle serate di concerto del Gigi uno come te-ancora insieme, di cui é prevista la messa in onda in chiaro tv su Rai Uno e in streaming online su Raiplay.it nella prima serata del 1° giugno 2023, fanno intanto incetta di interazioni di consenso ed esultanza del popolo del web, in particolare in formato video tra i contenuti condivisi dai fan dei due artisti su TikTok.

Particolarmente virale é un video che ritrae le esclusive immagini della nuova versione di Tango, la rivisitazione in lingua napoletana della canzone sanremese a cui si presta Tananai, accompagnato al pianoforte da Gigi D’Alessio. Il tasso di romanticismo nell’esibizione in duetto é alto e gli utenti attivi su TikTok si dicono particolarmente coinvolti dal romantico duet nella lingua della città che ha accoglie l’evento live, Napoli. Il che accade nel mezzo dei celebrativi nel capoluogo campano per il terzo scudetto storico che il city club azzurro – SSC Napoli -si aggiudica nel campionato di calcio Serie A made in Italy, nel 2023.

Tananai svela il curioso retroscena della gaffe commessa con Gigi D’Alessio

E il Gigi Uno come te: ancora insieme é anche occasione per la rivelazione di un retroscena particolare. Si tratta della gaffe che vede protagonista Tananai ad un recente live concert dell’outsider di Sanremo 2023 al Palapartenope di Napoli, dov’era special guest Gigi D’ALESSIO.

“‘Sai Gigi, io col napoletano faccio un po’ fatica’ e lui mi risponde: ‘Oh, ma io canto in spagnolo…non in napoletano'”, fa sapere tra il serio e il faceto, Tananai al live di D’Alessio, riferendosi all’ospitata del secondo al suo concerto napoletano, con tanto di gaffe da lui stesso commessa. E il riferimento é al duetto di Mon amour, dove in preda all’emozione Tananai aveva un vuoto mnemonico dimenticando le parole della canzone. “Voleva farmi fesso”, é, quindi, la pronta replica divertita di Gigi. Un racconto alquanto esilarante, in particolare per i rispettivi fandom dei due artist. Tanto che é ora virale in formato video esclusivo condiviso via TikTok.

