Gigi Datome, conferenza stampa Olimpia Milano/ Streaming video tv presentazione

Reduce dall’esperienza quinquennale con i turchi del Fenerbahce, Gigi Datome è pronto a vivere una nuova avventura con la maglia dell’Olimpia Milano. Il cestista ha deciso di tornare in Italia a sette anni dal suo addio, destinazione NBA: le parentesi con le casacche di Detroit Pistons, G. Rapids Drive e Boston Celtics lo hanno fatto crescere ed adesso punta a riportare la squadra di Armani sul tetto d’Europa. Il 33enne di Montebelluna si è detto felice di questa nuova esperienza e non vede l’ora di tornare in campo con la compagine meneghina.

Intervistato da Il Giorno lo scorso 25 luglio, Gigi Datome ha commentato così il suo addio al Fenerbahce: «Zero rimpianti, sono felice di tutto ciò che ho fatto. Torno con grande curiosità, per vincere da protagonista come ancora non sono riuscito a fare, giocare nel mio Paese è un valore aggiunto». Il ritorno in Italia dell’ala piccola ha riacceso l’entusiasmo per il campionato nostrano e Datome è stato riaccolto così da Marco Belinelli: «Contento per Gigi a Milano: un bel segnale per tutto il movimento in un momento difficile», le sue parole a La Stampa lo scorso 30 luglio.

GIGI DATOME ALL’OLIMPIA MILANO: DIRETTA VIDEO STREAMING CONFERENZA STAMPA

«Gigi Datome è un giocatore che rappresenta tutto quello che cerchiamo in un atleta: carisma, esperienza, valori umani, mentalità vincente. Siamo entusiasti di averlo con noi»: queste le parole del general manager di Olimpia Milano, Christos Stavropoulos, nel giorno dell’annuncio di Datome come nuovo giocatore della compagine meneghina. Il colpo più importante della sessione di mercato del pianeta basket nostrano, un’ala in grado di far compiere il salto di qualità a qualsiasi squadra, anche ad una corazzata come l’Olimpia.

Oggi, lunedì 3 agosto 2020, è in programma la conferenza stampa di presentazione di Gigi Datome come nuovo giocatore dell’Olimpia Milano: appuntamento alle ore 15.00 nella sede di via Bergognone, l’occasione verrà sfruttata per dare il via alla stagione 2020-2021. È possibile seguire la diretta dell’evento in diretta streaming video sul canale Facebook di Olimpia Milano. Non è invece prevista la diretta televisiva della conferenza.

