Gigi De Palo (Forum Famiglie)/ “Draghi, agire subito per far ripartire la natalità”

Arrivano le prime reazioni al discorso di Mario Draghi al Senato nel giorno del voto di fiducia, Gigi De Palo lancia un messaggio al nuovo governo. Il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari ha elogiato le parole dell’ex presidente della Banca centrale europea – «discorso ampiamente condivisibile» – rimarcando di sperare che «elementi e proposte di ripartenza diventino presto realtà».

Gigi De Palo ha ricordato che le parole del nuovo primo ministro «erano permeate da grandi speranze e da una buona dose di fiducia, oltre che da elementi di pragmaticità e concretezza importanti». Un giudizio positivo, dunque, dal numero uno del Forum Famiglie, che ha poi acceso i riflettori su un tema fondamentale come la natalità…

Gigi De Palo: “Agire subito per far ripartire la natalità””

«Certo rispetto al programma delineato dal Presidente Draghi, siamo convinti che servirebbe forse un’attenzione ancor più peculiare ai temi legati alla famiglia e alla demografia nazionale. Non diamo per scontate le famiglie», ha messo in risalto Gigi De Palo nella nota diramata nelle scorse ore. Il presidente nazionale di Forum Famiglie ha chiesto al governo un intervento concreto: «La natalità è la nuova questione sociale del Paese, questo è bene non dimenticarlo. L’auspicio è che nella Commissione tecnica sulla riforma del fisco, accanto ai tecnici, ci siano anche gli esperti del Forum delle associazioni familiari. Una ricostruzione del Paese che parta dalla famiglia è una scelta che guarda al futuro».



