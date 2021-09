Gigi De Palo (Forum Famiglie)/ “Prorogare al 30/10 scadenza assegno temporaneo figli”

“Chiediamo alla Ministra per la Famiglia Elena Bonetti di prorogare dal 30 settembre al 30 ottobre la scadenza per ricevere le mensilità retroattive da luglio a settembre dell’assegno temporaneo per figli minori e permettere a un numero maggiore di famiglie di inoltrare la domanda“. Così Gigi De Palo, presidente del Forum Famiglie, in una nota ripresa dall’ANSA, chiede al governo un intervento per estendere la platea dei destinatari della nuova misura di sostegno pensata per i genitori con figli minori a carico, inclusi i figli adottati o in affido preadottivo, e riservata alle famiglie con Isee fino a 50 mila euro che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). Tra le righe della nota di De Palo sembra di poter leggere anche una critica rispetto alla mancanza di chiarezza da parte del governo.

In rappresentanza del Forum Famiglie, De Palo scrive: “In questo periodo abbiamo ricevuto migliaia di messaggi da parte di numerose famiglie italiane che chiedevano informazioni su come accedere all’assegno temporaneo. Questo non è il tempo di fare polemiche, ma crediamo sia importante nel prossimo mese rinforzare la campagna di comunicazione già in atto e fare in modo che l’Inps sblocchi il prima possibile tutte le pratiche “in istruttoria”“. Ricordiamo che l’assegno temporaneo è tale perché a partire dal gennaio 2022 questa misura verrà sostituita dall’assegno unico universale, il nuovo strumento unico di sostegno alle famiglie italiane con figli. De Palo al riguardo conclude: “Siamo a disposizione per aiutare nella comunicazione di questa importante riforma temporanea anche in vista dell’Assegno unico universale che partirà a gennaio“.

