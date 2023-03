Gigi De Palo “in politica servono famiglie e cattolici”/ “Natalità è nuova sfida”

Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari, parla di famiglia e di futuro dei nuclei famigliari in Italia. “Amoris Laetitia ha prodotto nella Chiesa e nella società un processo irreversibile. Con il Forum abbiamo trasformato questa narrazione nel concetto: la famiglia non è un problema, semmai la soluzione del problema” spiega nell’intervista pubblicata tra le pagine di Avvenire. Gigi De Palo afferma che “senza di noi l’Assegno unico non sarebbe stato votato all’unanimità. Solo la credibilità del Forum ha permesso che si trovasse un accordo tra tutti i partiti. Abbiamo rotto le scatole con caparbietà, competenza e – aggiungo – simpatia”.

Gigi De Palo invita le famiglia a “immischiarsi” nella politica per portare le proprie ragioni sul tavolo dei governi: “le famiglie, nonostante tutte le difficoltà, fanno e faranno sempre il loro dovere. Mica possono permettersi di scioperare. Le famiglie porteranno comunque i figli a scuola, si faranno comunque carico degli anziani più fragili, continueranno comunque ad educare i loro figli… è una questione di tempo, non di volontà. Per questo è importante invitarle ad immischiarsi…”. A oggi ritiene che “manca il passare dall’analisi alla sintesi. Manca la politica, per l’appunto. La scelta chiara e netta di seminare per le future generazioni fregandosene del consenso di breve periodo. Manca il desiderio di anticipare il futuro”.

Analizzando la situazione delle famiglie e della natalità in Italia, Gigi De Palo ad Avvenire spiega che “donne e giovani vorrebbero per quasi il 90% due o più figli. Quindi il desiderio c’è, quello che manca è la possibilità di concretizzarlo. Se la nascita di un figlio è ancora la seconda causa di povertà in Italia, non andiamo lontani”, sottolineando che “la mentalità di oggi è frutto di semi gettati 40 anni fa. Quindi da una parte aiuti anche economicamente i giovani a realizzare i loro sogni, dall’altra i loro sogni realizzati saranno lo spot migliore per far cambiare una mentalità”.

Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari, ha già individuato la natalità come una “nuova sfida” creando “la Fondazione per la Natalità che oltre ad organizzare ogni anno gli Stati generali della Natalità vuole diventare un pungolo affinché a livello europeo e italiano ci possano essere politiche in grado di creare le premesse per una nuova primavera demografica. E poi non voglio rassegnarmi al 40% di astenuti: la politica è una cosa seria e ha bisogno dei cattolici”.











