Gigi De Rienzo, un noto artista nato in Irpinia ma legato notevolmente alla città di Napoli. Negli anni il bassista ha più volte lavorato con Pino Daniele

Gigi De Rienzo sarà uno degli ospiti dell’evento in prima serata Pino è – Il Viaggio del Musicante, concerto che vedrà protagonisti alcuni artisti in prima serata Rai nella giornata di sabato 20 Settembre 2025 e che andrà in diretta a Napoli, a Piazza del Plebiscito. Gigi De Rienzo è tra gli uomini, e andiamo a vedere nello specifico chi è.

Luigi De Rienzo, detto anche Gigi, nasce a Paternopoli, un piccolo paesino dell’Iripinia, il 13 Maggio 1955 ed è un musicista, bassista e anche arrangiatore e compositore italiano. E’ nato in Irpinia ma allo stesso tempo Luigi De Rienzo è molto legato a Napoli e nello specifico al personaggio di Pino Daniele, suo grande amico e collaboratore.

Gigi De Rienzo è stato tra i protagonisti del Neapolis Power ed ha avuto un grandissimo successo nel Sud Italia, ha uno stile innovativo ed ha cambiato il modo di vedere parte della musica in tutta Napoli e in generale nella Campania. Luigi De Rienzo ha due figli, Mario e Valentina, anch’egli molto legati a Napoli e alla musica.

Gigi De Rienzo e il legame con Napoli e il mondo della musica

Qualche anno fa Gigi De Rienzo ha rilasciato una bella e interessante intervista ai microfoni di Repubblica ed ha sottolineato il legame con Napoli e tante altre curiosità che lo contraddistinguono. La passione per il basso e lui ha raccontato: “Il basso non è uno strumento gentile ma che caratterizza intense emozioni e tutto il mio corpo entra in gioco con la musica”.

De Rienzo ha sottolineato che nonostante il passare dell’età sente ancora nel vivo tutta la sua musica. L’artista non ha fatto il conservatorio ma nonostante ciò ha seguito come unica scuola la musica ed l’artista ha avuto negli anni un grande legame con Pino Daniele e proprio sullo storico artista ha raccontato senza dubbi:

“La capacità di comunicazione di Pino Daniele era potentissima, la magia della sua voce non si decodifica”. I due hanno lavorato molto assieme ma Luigi ha poi collaborato negli anni con artisti come Mango, Andrea Bocelli, Eugenio Finardi, Gino Paoli e davvero tanti altri. Gigi era il fratello di Fiore De Rienzo, giornalista e inviato di Chi l’Ha visto venuto a mancare qualche tempo fa.