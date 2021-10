Gigi e Andrea D’Alessio, ex e figlio di Anna Tatangelo/ Lei: “sono grata per…”

Andrea D’Alessio è il figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. I due genitori sono rimasti in ottimi rapporti dopo la rottura, soprattutto per il bene del figlio, a cui sono evidentemente molto legati. Ha undici anni, è un bambino allegro e a detta di molti dolcissimo. E’ il frutto della storia d’amore tra Anna Tatangelo e il cantautore napoletano, che si sono lasciati ufficialmente a marzo del 2020.

Nei mesi scorsi, Andrea D’Alessio ha terminato la sua esperienza alle scuole elementari con successo e ha reso sua mamma Anna davvero molto orgogliosa. Oggi, naturalmente, è impegnato con gli studi alle scuole medie e i suoi genitori hanno grandi aspettative per il suo futuro. Sua madre Anna Tatangelo, quando Andrea aveva concluso le elementari, si era lasciata andare in un post sentito e commosso: “Stai crescendo velocemente e con te lo faccio anch’io”.

Andrea D’Alessio, figlio di Gigi e Anna Tatangelo. Lei: “dietro la donna che sono ci sei tu”

Anna Tatangelo non perde occasione per ribadire il suo amore nei confronti del figlio Andrea, come testimoniano i numerosi post che condivide nei social. Nei mesi scorsi, quando il piccolo Andrea, aveva completato le scuole elementari, ottenendo il certificato della scuola americana che frequenta, la cantante gli aveva dedicato splendide parole.

Così come nel giorno del suo undicesimo compleanno: “Spesso sento dire che dietro ad una donna c’è un uomo, e viceversa. Posso in realtà dire che dietro la donna che sono ci sei tu. Ti ho cercato e ti ho voluto fortemente fin da giovane e di questo ne sono grata”, le parole pubblicate dallo showgirl lo scorso marzo. “Non sai quanto mi fai bene, quanta forza ed equilibrio mi dai, riesco a ritrovare me stessa tutte le volte che ti vedo sorridere”.

