Gigi e Andrea perché si sono lasciati?/ “Era finito un percorso, non ne potevamo più”

Gigi e Andrea: la carriera del duo comico

Oggi, giovedì 24 novembre, Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, meglio noti come Gigi e Andrea, saranno ospiti nel salotto di Oggi è un altro giorno. I due attori sono stati una coppia molto amata sul piccolo schermo in particolare per tutti gli anni ’80 fino all’inizio del decennio successivo: “La nostra coppia è nata per gioco, avevamo la passione per il cabaret, eravamo fan di Cochi e Renato, doppiavamo I Gatti di vicoli miracoli, e facevamo questi pezzi in giro. Ho deciso io di fare la coppia, ho sempre voluto fare lo spettacolo fin da bambino. Gigi suonava la chitarra e gli ho detto di venire con me”, ha raccontato Roncato all’Estate in diretta. Il loro esordio in tv avviene nel 1978, con il varietà televisivo legato alla Lotteria Italia “Io e la Befana”, condotto da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Andrea Roncato, ex marito Stefania Orlando e il tradimento subito/ "Se ne andò per Paolo Macedonio"

Gigi e Andrea si sono lasciati nel 1992: perché?

Nel 1980 Gigi Sammarchi e Andrea Roncato debuttano al cinema con “Qua la mano”, film a episodi, con con Adriano Celentano ed Enrico Montesano. A seguire recitano in film come: “I camionisti”, “Acapulco, prima spiaggia…a sinistra”, “Pompieri”, “L’allenatore nel pallone” e molti altri. Risale al 1992 l’ultimo programma che Gigi e Andrea hanno condotto insieme, “Il TG delle vacanze”. Poco dopo il duo comico si è sciolto: “Ci siamo sciolti perché era finito un percorso, ripetevamo all’infinito noi stessi, cambiava solo il contesto: Gigi e Andrea al mare, in montagna, in spiaggia. Di nuovo in spiaggia. Non ne potevamo più”, ha spiegato Roncato sulle pagine de Il fatto quotidiano. Oggi, ospiti di Serena Bortone, i due comici tornano nuovamente a raccontarsi insieme in tv dopo anni di carriera da solisti.

LEGGI ANCHE:

Andrea Roncato: "Mi pento di non essere padre"/ "Ho scritto poesia a figlio mai nato"Andrea Roncato, primo marito Stefania Orlando, perchè si sono lasciati?/ Tradimento..

© RIPRODUZIONE RISERVATA