Gigi e Andrea perchè si sono lasciati?/ “Ripetevamo sempre noi stessi, basta”

Perchè si sono lasciati Gigi e Andrea? Gigi Sammarchi e Andrea Roncato sono stati una coppia molto amata sul piccolo schermo in particolare per tutti gli anni ’80 fino all’inizio del decennio successivo. I due sono infatti apparsi sempre in coppia, con il nome di “Gigi e Andrea”, fra serie tv, pellicole e trasmissioni televisive, a testimonianza del forte amore nei loro confronti del pubblico nonché degli addetti ai lavori. Il loro esordio avvenne di preciso sul finire degli anni ’70, leggasi nel 1978, partecipando al varietà televisivo legato alla Lotteria Italia “Io e la Befana”, condotto da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Due anni dopo arrivò anche l’esordio al cinema precisamente nel 1980 con “Qua la mano”, film dove tra l’altro recitavano anche Adriano Celentano ed Enrico Montesano. I due comunque non apparvero in coppia, come appunto un duo, ma in scene separate. Nel dettaglio, Gigi Sammarchi interpretò le vesti di un inviato televisivo mentre Andrea Roncato quello di un presentatore di una gara di ballo. Bisognerà comunque attendere pochi mesi, precisamente il 1982, per vedere i due recitare assieme grazie alla pellicola “I camionisti”.

GIGI E ANDREA, PERCHE’ SI SONO LASCIATI? LA MITICA SERIE DON TONINO

Sempre in quell’anno arrivò un altro film, leggasi “Acapulco, prima spiaggia…a sinistra”, che di fatto segnò il loro grande trampolino di lancio. E’ rimasta senza dubbio nel cuore degli italiani anche la serie tv tutta italiana Don Tonino, un telefilm in cui Andrea Roncato interpretava il ruolo del parroco, mentre Gigi Sammarchi quello di un detective un po’ pasticcione. I due si davano una mano l’un l’altro nel fare luce su casi decisamente misteriosi.

La liason di Gigi e Andrea proseguì fino al 1992, quando i due decisero di sciogliersi: “Ci siamo sciolti- aveva spiegato tempo fa Andrea Roncato parlando della fine dell’idillio in un’intervista – perché era finito un percorso, ripetevamo all’infinito noi stessi, cambiava solo il contesto: Gigi e Andrea al mare, in montagna, in spiaggia. Di nuovo in spiaggia. Non ne potevamo più”. Con la fine del matrimonio, Gigi Sammarchi è apparso davvero poco in tv, salvo un episodio de l’Ispettore Coliandro e il film Benvenuti in amore, mentre Andrea Roncato ha proseguito il suo lavoro nel mondo dello spettacolo con numerose interpretazioni fra pellicole e serie tv.

