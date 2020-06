Gigi e Ross / Amici nella vita, inseparabili in tv e con Belen Rodriguez…

Comicità e leggerezza con Gigi e Ross nella replica di ‘S’è fatta notte’, che torna questa notte su Raiuno martedì alle ore 00.30 in compagnia di Maurizio Costanzo. Il duo comico si mette a nudo in una bella intervista che vuole ripercorrere un po’ tutta la carriera dei simpatici attori provenienti dall’Accademia d’arte drammatica del “Teatro Bellini” di Napoli. Gigi e Ross, amici nella vita e coppia inseparabile nel campo dello spettacolo, debuttano come cabarettisti nel 2004 dopo una significativa esperienza in radio con la conduzione di “Zero in condotta”, un show di stampo comico in onda ogni fine settimana. Nel 2005 arriva la chiamata di Pippo Pelo, che li vuole nel suo programma “Pelo e Contropelo” su “Radio Kiss Kiss”. Gigi e Ross si fanno strada e proprio attraverso le frequenze della nota radio partenopea, cominciano a sperimentare nuovi personaggi.

Gigi e Ross, la parodia de “Le Iene” e i nuovi personaggi a S’è fatta Notte

Nella lunga chiacchierata in compagnia di Maurizio Costanzo, Gigi e Ross ripercorrono un po’ tutta la loro carriera, raccontando aneddoti e simpatici retroscena. I due cabarettisti acquisiscono popolarità arrivando alla partecipazione nella trasmissione “Tintoria” su Raitre, ma anche in “Markette” su LA7 con Piero Chiambretti, “Zelig Off”, “Zelig”, “Ditelo Voi”, “Mai dire Martedì”, “Made in Sud” e “Colorado”. Nel corso del 2010, inoltre, Gigi e Ross entrano nel cast di “Stiamo tutti bene”, trasmissione di Rai 2 condotta dalla bellissima modella Belen Rodríguez, aumentando ulteriormente la propria notorietà. Non è un caso, infatti, che oggi Gigi e Ross siano due comici molto amati dal pubblico, che ha imparato ad apprezzarli in ogni loro sfumatura. Vita privata e carriera si intrecciano nella bella intervista di questa notte con Costanzo.



