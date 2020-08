Gigi e Ross/ “Ci conosciamo e sopportiamo da 20 anni” (Io e te)

Gigi e Ross ospiti della nuova puntata di “Io e te“, il programma del pomeriggio di Raiuno condotto da Pierluigi Diaco. Oggi nella puntata di martedì 4 agosto 2020 ospiti il duo di comici e attori napoletani amatissimi dal pubblico. La loro fama è indubbiamente legata al programma comico “Made In Sud” che da circa due anni è portato al successo dal duo di conduttori Fatima Trotta e Stefano De Martino. Il duo di comici però non rinnega il passato, anzi intervistati da Napoli Today (data 16 febbraio 2018) hanno precisato: “Made in Sud è una nostra creatura, un figlio che ha imparato a camminare da solo. Chissà che un giorno i nostri percorsi non possano incrociarsi di nuovo”. Dichiarazioni, quelle di Gigi e Ross, che lasciano aperta una porta per un possibile ritorno nel programma comico di successo di Rai2. Dopo il grande successo in tv, il duo è approdato anche al cinema nel film “San Valentino Stories” di Alessandro Siani. Un’esperienza che il duo ha raccontato così: “è un film che racconta Napoli attraverso l’amore – raccontano – Il nostro episodio parla di due 40enni sfigati che vengono lasciati sempre in prossimità del San Valentino. L’incontro con una donna sconvolgerà la nostra esistenza”.

Gigi e Ross e l’esperienza di Sanremo

Il successo di Gigi e Ross li ha portati anche all’ultima edizione del Festival di Sanremo dove sono stati protagonisti della striscia serale “Prima Festival”. Un’esperienza importante per il duo che, dalle pagine di Leggo (data 5 febbraio 2020), parlando proprio della kermesse canora per eccellenza della musica italiana conosciuta anche per le polemiche hanno detto: “sono le solite chiacchiere che lasciano il tempo che trovano. È solo ginnastica mentale”. I due poi hanno parlato del loro rapporto: “ci conosciamo e sopportiamo da 20 anni”. Poi è Ross a prendere la parola: “a Sanremo Gigi mi sta prendendo per la gola, è un ottimo chef. Mi coccola a tavola perché io sono fortunato al gioco e qui a Sanremo c’è il Casinò… In pratica tra noi due sono io quello che porta la materia prima”. Poi sul finale hanno parlato del cambio di conduttori al timone di “Sbandati” che dalle loro mani è passato a Giulia Salemi e Velia Lilli: ” Giulia Salemi è la persona più simpatica con cui abbiamo lavorato perché in qualsiasi programma era nostra ospite diceva sempre di essere lei la conduttrice e noi i suoi valletti. Velia tra i talenti più limpidi”.



