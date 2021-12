Gigi e Ross/ Confermati al “Prima Festival” di Sanremo? Il sodalizio con Amadeus…

Gigi e Ross sono tra gli ignoti famosi della puntata odierna dei “Soliti Ignoti”, game show di Rai Uno condotto in prima serata da Amadeus. Sulla rete ammiraglia dell’azienda di viale Mazzini i due hanno già fatto un’apparizione nel corso della serata di ieri, domenica 12 dicembre 2021, in occasione della Festa di Natale per Telethon e oggi bissano a “casa” del presentatore del Festival di Sanremo per il terzo anno consecutivo. Il duo comico, del resto, dopo la fortunata e lunga esperienza di Made in Sud, alla Rai è di casa, anche se da un po’ di tempo si è trasferito sulla piattaforma di Comedy Central, canale Sky.

Samy Youssef Vs Alex Belli: "Uomo senza palle"/ Jo Squillo appoggia: "Sei un falso!"

In molti, sui social media, invocano il loro ritorno in Rai, dove peraltro hanno anche condotto “Prima Festival” nel 2021, a testimonianza di come il sodalizio con Amadeus sia davvero forte: saranno riconfermati al timone dello spazio che precede il Festival della Canzone italiana? Al momento non si sa. Intanto, loro proseguono con successo il loro percorso e si dedicano con grande attenzione alle abitudini alimentari.

Soleil Sorge "Alex Belli e Delia Duran? Cornuti e felici"/ "Sono disposti a tutto"

GIGI E ROSS: “ABITUDINI ALIMENTARI SONO IMPORTANTI PER LA SALUTE”

Peraltro, Gigi e Ross sono anche al centro di un’iniziativa connessa alle abitudini alimentari, che hanno descritto sui social: “Siamo stati al Grand Hotel Parker’s di Napoli dove, insieme allo chef stellato Danilo Di Vuolo, alla professoressa Gabriella Fabbrocini e al professor Ignazio Stanganelli abbiamo incontrato virtualmente dieci istituti alberghieri, di cui 8 campani e 2 emiliano-romagnoli, che hanno presentato una selezione di ricette per la salute della pelle, a conclusione del progetto ‘Health on the Table'”.

Grande Fratello Vip 2021, 27a puntata/ Eliminato e diretta: Giucas e Carmen restano

Essa è nata perché le abitudini alimentari sono importanti per la salute ed è fondamentale che i ragazzi comprendano da subito il ruolo che il cibo ha nella prevenzione delle malattie della pelle. Nel post condiviso su Facebook, si legge, inoltre: “Ci auguriamo che proprio tra i talenti di questi ragazzi possano farsi strada gli chef di domani. È a loro che dedichiamo questo progetto ma anche il nostro in bocca al lupo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA