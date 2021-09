Gigi e Ross/ Fan delusi e appello sui social per Made in sud: “L’addio alla Rai…”

Sono Gigi e Ross i nuovi protagonisti de I Soliti Ignoti. I due comici e conduttori si mettono alla prova nello show di Amadeus su Rai 1, cercando di vincere il montepremi da devolvere poi in beneficenza. Un bel ritorno per il pubblico a casa e proprio quando su Italia 1 si prepara a partire con il suo nuovo programma Fatima Trotta, che per anni è stata al fianco dei due comici nello show di Rai2 Made in sud.

Ma è proprio qui che il pubblico vorrebbe rivederli: dopo la loro uscita di scena, lo show è finito nelle mani di Stefano De Martino, poi passato alla conduzione di “Stasera tutto è possibile”. Il pubblico però chiede a gran voce il ritorno in scena di Made in sud e proprio con la conduzione di Gigi e Ross, e si chiede “Perché non ci siete più?”

Gigi e Ross, l’appello dei fan: “Tornate in Rai”, loro però…

Buona parte dei fan di Gigi e Ross spera, dunque, in un ritorno del duo comico in Rai. In molti, infatti, non hanno digerito l’addio a Made in sud, programma cresciuto proprio sotto la loro conduzione. “Tornate in Rai” scrive qualcuno sotto un post in cui il duo annuncia il ritorno in TV ma per Comedy Central Italia, canale di Sky, e non certo per la Rai. Qui i due hanno un vero e proprio “salotto”, dove portano in scena i loro numeri nello show CC Zap, partito ufficialmente l’8 settembre sul canale Sky 129. Non è tuttavia detto che quello alla Rai sia stato un addio definitivo: il duo potrebbe tornare in scena nei prossimi tempi, chissà, proprio su Rai 2.

