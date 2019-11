Gigi e Ross/ Il duo comico ospite di Adrian di Celentano

Gigi e Ross ospite della nuova puntata di “Adrian“, lo show evento di Adriano Celentano trasmesso giovedì 28 novembre 2019 in prima serata su Canale 5. La coppia di comici è pronta a sedersi nel “bar” ricreato ad hoc nello scenario un pò dark scelto dal Molleggiato per il suo ritorno in televisione. Non è dato sapere cosa faranno i due comici, ma possibile che siano protagonisti di un monologo oppure di un momento di sketch. Reduci dal grandissimo successo di Tale e Quale Show, Gigi e Ross si godono questo momento davvero importante della loro carriera. La partecipazione al varietà campioni di ascolti di Rai1, infatti, è arrivata dopo che Carlo Conti li ha visti in un altro programma di rete. A rivelarlo in esclusiva sono stati proprio il duo di comici in occasione di un’intervista rilasciata a Blogo a cui hanno detto: “Abbiamo un unico cervello e un unico talento. Se prima di noi nessuna coppia lo aveva fatto, ci sarà un motivo, no? Galeotto fu Lo Zecchino d’oro, lì cantammo e Carlo ci vide. ‘Cantammo’ è un parolone, provammo ad interpretare con molto impegno. Carlo ci disse: ‘Perché non venite qui, così vi mettiamo alla gogna?’. Abbiamo accettato. Il problema è che ora il pubblico avrà paura”.

Gigi e Ross: “è come se fossimo sposati”

La coppia di comici è davvero inseparabile. Fuori e su di un palco Gigi e Ross sono quasi sempre sulla stessa lunghezza d’onda al punto che Ross, durante un’intervista rilasciata ad Intimità ha detto: “in realtà, è quasi come se fossimo sposati. Siamo anche convinti che le nostre mogli ci invidino il rapporto che abbiamo”. Anche Gigi ha replicato sottolineato come l’amico e collega sia stato importante per aiutarlo a crescere e cambiare: “ho smussato i miei difetti grazie a lui, e lui ha fatto la stessa cosa grazie a me. Eppure, Ross è diverso da me in tutto e per tutto. Ma tra noi c’è un tale rispetto che queste diversità alla fine si annullano”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA