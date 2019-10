Gigi e Ross sono Baglioni e Morandi/ Video, problema tecnico e… (Tale e Quale Show)

Gigi e Ross tornano questa sera per l’ultima volta sul palcoscenico di “Tale e Quale Show”, vestendo questa volta i panni della coppia formata da Claudio Baglioni e Gianni Morandi: il duo comico partenopeo, infatti, cercherà di rifarsi in quello che è l’ultimo appuntamento stagionale dello show di successo di Rai 1 condotto da Carlo Conti e che eleggerà il vincitore di questa nona edizione, col leader della classifica Agostino Penna che, non solo per il punteggio fin qui acquisito, pare nettamente il favorito. Gigi e Ross, al momento, sembrano non aver più molto da chiedere alla graduatoria dal momento che da una parte possono ritenersi soddisfatti del loro provvisorio sesto posto (a quota 240 punti, a 74 lunghezze di distanza però da Penna) e con la concreta possibilità ancora di agguantare il podio, ma dall’altra è anche vero che sonoreduci dal mezzo flop dell’ultima puntata quando nella classifica parziale di serata con la loro “Canzone intelligente” di Cochi e Renato sono arrivati solamente penultimi, ex aequo con Francesco Pannofino/John Belushi in versione “Blues Brothers” e precedendo solamente Sara Facciolini, fanalino di coda con la sua Cher. Riusciranno Luigi Esposito e Rosario Morra, mettendosi nei panni di due mostri sacri quali Baglioni e Morandi, i “capitani coraggiosi”, a riscattarsi dopo la recente débacle?

GIGI E ROSS, NON CONVINCE TUTTI L’IMITAZIONE DI COCHI E RENATO

Gigi e Ross, infatti, nello scorso appuntamento dell’11 ottobre con “Tale e Quale Show”, pur ricevendo gli apprezzamenti del pubblico dei social per l’imitazione del più celebre duo meneghino formato da Cochi e Renato, non sono stati particolarmente favoriti dal parterre di giudici dello show che, pur non stroncandoli, come detto li hanno relegati nelle retrovie della classifica di puntata, allontanandoli forse inesorabilmente dal podio finale. A detta di Orietta Berti, tuttavia, dato che la loro performance non era solo una prova canora ma un numero a tutto tondo in cui hanno dimostrato pure di aver introiettato quelle che erano le movenze di Pozzetto e del suo ‘socio’, sono stati perfetti tanto che la rossa cantante si è detta “ammirata”. Non dello stesso parere Loretta Goggi che invece ha puntato il dito non tanto contro l’esecuzione delle coreografie da parte di Gigi e Ross quando invece per la loro somiglianza dal punto di vista estetico, a suo dire carente. L’unico che, oltre a Giorgio Panariello, sembrava aver promosso in pieno lo show dei due napoletani è stato Gabriele Cirilli, non a caso un altro comico, che forse dal suo punto di vista ha apprezzato il fatto che sia stata portata in prima serata un po’ di quella comicità nonsense di cui Cochi e Renato sono stati due pionieri almeno in Italia.

L’INCONVENIENTE TECNICO E LA BATTUTA DI CARLO CONTI

Ad ogni modo, al di là della performance in sé, secondo alcuni l’imitazione di Cochi e Renato da parte di Gigi e Ross sarebbe stata inficiata da quel piccolo contrattempo tecnico che in un primo momento rischiava di far saltare il loro numero. Infatti, come si ricorda, poco prima di esibirsi in quella “Canzone intelligente” che “farà cantar e farà ballar tutta la gente”, i due hanno avvertito un problema ai microfoni, a cui si erano scaricate proprio in quel momento le pile. Piccolo momento di imbarazzo e poi il tempestivo intervento di un tecnico che ha effettuato la sostituzione delle suddette, a cui peraltro ha cercato di porre rimedio Carlo Conti: il conduttore del programma aveva appena lasciato il palco per lasciare spazio alla musica quando, avvertito lo strano rumore di uno dei microfoni che gracchiava, ha provato a sdrammatizzare con una battuta anche per tranquillizzare i due comici che erano pronti per esibirsi e dando tempo a uno degli addetti di risolvere il problema. “No, no… Non sono loro a fare questo rumore!” ha scherzato Conti, spiegando al pubblico che lo strano rumore non era prodotto in maniera per così dire inopinata da Gigi e Ross ma era dovuto solamente a un microfono e che forse le pile si erano scaricate perché i due avevano “aspettato troppo in ascensore”.

VIDEO, RIVEDI L’ESIBIZIONE DI GIGI E ROSS

